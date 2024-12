CROSETTO È UN BOMBOLONE A OROLOGERIA – IL MINISTRO DELLA DIFESA TORNA SULL'ULTIMA DENUNCIA DA LUI PRESENTATA, DOPO CHE UN ARTICOLO DEL “FATTO” HA RIFERITO DI PRESUNTI PEDINAMENTI A SUA MOGLIE E AI SUOI FIGLI: “ALCUNI PASSAGGI LETTI OGGI SU UN GIORNALE NON HANNO NULLA A CHE FARE CON IL MIO ESPOSTO. HO DENUNCIATO FATTI CHE HO RITENUTO GRAVI, DI CUI NON POSSO PARLARE E CHE SI INQUADRANO NEL FILONE CHE AVEVO APERTO CON LA DENUNCIA DEL CASO ‘DOSSIERAGGIO’. ESISTONO PERSONE CHE CONTINUANO A MUOVERSI IMPUNEMENTE E NELL'ILLEGALITÀ…" – A CHI SI RIFERISCE CROSETTO? E QUALI SONO QUESTI NUOVI “FATTI GRAVI”?

guido crosetto informativa in senato foto lapresse 2

(ANSA) - "Purtroppo esistono persone che continuano a muoversi impunemente e nell'illegalità totale, nonostante sia stato ormai comprovato il loro concorso in reati. Questo è quanto. Alcuni passaggi in merito, letti oggi su un giornale (Il Fatto, ndr), non hanno invece nulla a che fare con il mio esposto. Non c'è altro da dire o commentare se non attendere che giustizia sia fatta. Mi auguro, però, con celerità".

Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, tornando in un post su X su quanto aveva riferito ieri in un'intervista al Corriere della sera riguardo ad una nuova denuncia da lui presentata.

"Mi perdonerete - spiega Crosetto - se rubo due minuti del mio lavoro quotidiano che utilizzo per occuparmi di problemi gravi e seri. Ma, al fine di evitare di trovare riportate, sui giornali e per l'ennesima volta, ricostruzioni errate o fuorvianti o forzate sull'ennesima denuncia che ho presentato nelle scorse settimane (non pensavo nemmeno che potesse diventare una notizia, visto del numero che queste hanno raggiunto), ritengo importante specificare un punto.

gaia saponaro guido crosetto ricevimento quirinale 2 giugno 2024 foto lapresse

Non si tratta dell'ennesima denuncia per diffamazione, anche se spero che, prima o poi, queste arrivino a giusta e doverosa conclusione, ma di una denuncia su fatti che ho ritenuto gravi, di cui sono venuto a conoscenza e di cui evidentemente non posso parlare per aiutare il lavoro degli inquirenti. Fatti che si inquadrano nel filone che avevo aperto con la denuncia del caso detto del dossieraggio".

guido crosetto giorgia meloni GUIDO CROSETTO