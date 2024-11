CROSETTO INDOSSA L’ELMETTO: “SE NETANYAHU VENISSE IN ITALIA DOVREMMO ARRESTARLO, SIAMO TENUTI AD APPLICARE LA SENTENZA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE” – “POSSO RITENERE CHE LA SENTENZA SIA SBAGLIATA E PER ME LO E', TUTTAVIA ADERENDO NOI ALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE DOBBIAMO APPLICARE LE SUE DISPOSIZIONI” – GLI USA: “RESPINGIAMO I MANDATI D’ARRESTO”

M.O.: Crosetto,sentenza su Netanyahu sbagliata ma va applicata

(AGI) - Se il premier israeliano Netanyahu venisse in Italia "dovremmo arrestarlo, siamo tenuti ad applicare la sentenza della Corte penale internazionale".

Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a Porta a Porta che andra' in onda stasera su Raiuno. "Io posso ritenere che la sentenza sia sbagliata - ha aggiunto - e per me lo e', perche' mette sullo stesso piano il presidente israeliano e il capo degli attentatori di Hamas. Sono due cose completamente diverse".

Tuttavia "aderendo noi alla Corte penale internazionale dobbiamo applicare le sue disposizioni. Se venissero in Italia Netanyahu e Gallant dovremmo arrestarli in applicazione di una normativa internazionale. Non si tratta di una scelta politica, dobbiamo applicare questa sentenza, come ogni stato che aderisce. L'unico modo per non applicarla sarebbe uscire dal trattato".

Usa, respingiamo i mandati d'arresto Cpi contro Netanyahu

(ANSA) - Gli Stati Uniti respingono categoricamente la decisione della Corte penale Internazionale di emettere mandati di arresto nei confronti di alti funzionari israeliani. Lo afferma un portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, riferendosi ai mandati emessi contro Benjamin Netanyhau e Yoav Gallant.

"Rimaniamo profondamente preoccupati per la fretta del Procuratore di richiedere mandati di arresto e per i preoccupanti errori procedurali che hanno portato a questa decisione - afferma il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale -. Gli Stati Uniti hanno chiarito che la Corte penale internazionale non ha giurisdizione su questa questione".

