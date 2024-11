(CHE PRIMA O POI, CARA GIORGIA, SVANISCE PER TUTTI)

“YOUTREND” CHIAMA LA VITTORIA DELLA PROIETTI, SCHLEIN VA A PERUGIA PER FESTEGGIARE -

IL CENTROSINISTRA VINCE ANCHE IN UMBRIA CON STEFANIA PROIETTI DATA AL 51.5%.

IN CULO A MELONI E SALVINI, IL CAMPO LARGO FA DOPPIETTA!

donatella tesei stefania proietti

Da repubblica.it

Quando sono state scrutinate 301 sezioni su mille, la candidata del campo largo, la ‘civica’ Stefania Proietti è in vantaggio con il 51,35% sulla rivale del centrodestra, la governatrice leghista uscente Donatella Tesei al 45,98%.

Schlein partita da Bologna e diretta a Perugia La segretaria del Pd Elly Schlein, dopo essere stata a Bologna al fianco del neoeletto Michele de Pascale, è in partenza per Perugia per sostenere Stefania Proietti, al momento in vantaggio di pochi punti sulla rivale Donatella Tesei, governatrice dell'Umbria uscente.

UMBRIA: II INSTANT POLL SWG-TG LA7, PROIETTI 47-51% TESEI 46-50% (Adnkronos) - Secondo il secondo instant poll di Swg per La7, alle elezioni regionali dell'UMBRIA la candidata del campo largo Stefania Proietti è in leggero vantaggio con il 47-51% sulla presidente uscente del centrodestra Donatella Tesei al 46-50%.

UMBRIA: EXIT POLL OPINIO-RAI; TESTA A TESTA TESEI PROIETTI

(ANSA) Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Umbria è testa a testa tra la candidata del centrodestra Donatella Tesei con un forchetta tra il 46,5%% e il 50,5% e la candidata del centrosinistra Stefania Proietti, che è data tra il 46% e il 50%. Il candidato Marco Rizzo è dato da zero al 2%

E-R: EXIT POLL OPINIO-RAI; DE PASCALE TRA IL 53% E 57%

(ANSA) Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Emilia Romagna è in testa il candidato del centrosinistra Michele De Pascale con un forchetta tra il 53% e il 57%, mentre il candidato del centrodestra Elena Ugolini è tra il 39% e il 43%. Il candidato Federico Serra (Sinistra) è dato dall'1 al 3% (ANSA).

E-R: PRIMA PROIEZIONE OPINIO-RAI; DE PASCALE AL AL 56,8%

(ANSA) - Secondo la prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Emilia Romagna è in testa il candidato del centrosinistra Michele De Pascale con il 56,8%%, mentre il candidato del centrodestra Elena Ugolini ha il 39,4%.

donatella tesei stefania proietti donatella tesei stefania proietti