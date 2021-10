CUOMO ERECTUS - L’EX GOVERNATORE DELLO STATO DI NEW YORK, ANDREW CUOMO, DOVRÀ RISPONDERE DEL REATO DI CRIMINI SESSUALI E RISCHIA UNA CONDANNA DI UN ANNO - CUOMO È STATO DENUNCIATO DA UNA DONNA CHE LO ACCUSA DI AVER “MESSO LA MANO” SOTTO LA SUA CAMICETTA E SULLE SUE “PARTI INTIME” - INTANTO LA PROCURATRICE LETITIA JAMES, CHE L’HA AFFOSSATO CON IL RAPPORTO SULLE MOLESTIE, FA CARRIERA ED È PRONTA A CANDIDARSI A GOVERNATRICE…

L'ex governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, dovrà rispondere del reato di crimini sessuali. Lo riporta la Nb citando fonti giudiziarie. Cuomo si era dimesso due mesi fa in seguito alle indagini sulle accuse di molestie da parte di diverse donne.

La denuncia dice che Cuomo intenzionalmente, «e per nessun motivo legittimo, ha forzatamente messo la mano sotto la camicetta della vittima e sulla parte intima del suo corpo». Il nome della donna è stato oscurato da una copia della denuncia rilasciata da un portavoce del sistema giudiziario dello stato di New York. Se condannato, Cuomo rischia fino a un anno di carcere e fino a tre anni di libertà vigilata. Non è stato subito chiaro quando, e nemmeno se, Cuomo sarà arrestato.

L’episodio del quale Cuomo è accusato sarebbe avvenuto presso la sua residenza ufficiale il 7 dicembre 2020.

2 - USA: PROCURATRICE STATO NY PRONTA A CANDIDARSI A GOVERNATORE

(ANSA) - La procuratrice dello stato di New York Letitia James e' pronta a scendere nell'arena per conquistare il ruolo da governatore. James, che ha affondato l'ex governatore Andrew Cuomo provocandone le dimissioni con il suo rapporto sulle accuse di molestie, dovrebbe annunciare la candidatura questa settimana, e spera di diventare la prima donna di colore eletta governatrice non solo a New York, ma negli Usa.

I recenti sondaggi di Marist e Siena, tuttavia, vedono avanti con un buon vantaggio sui potenziali sfidanti Kathy Hochul, la governatrice in carica che ha preso il posto di Cuomo dopo le dimissioni. Le primarie democratiche che si terranno a giugno dell'anno prossimo comunque stanno ancora prendendo forma, e gli elettori potrebbero cambiare idea. Tra i potenziali candidati ci sono anche il difensore pubblico Jumaane Williams e il sindaco della Grande Mela uscente, Bill de Blasio.

