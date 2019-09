LA DADONE E' TRATTA - CHI È FABIANA DADONE? LA NUOVA MINISTRA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE HA 35 ANNI ED È DIVENTATA DEPUTATA A 5 STELLE NEL 2013. PRIMA DI ALLORA SI È LAUREATA IN GIURISPRUDENZA E HA FATTO LA PRATICANTE AVVOCATO (SENZA PASSARE L'ESAME), E POCO ALTRO - È DIVENTATA VIRALE QUANDO CAZZIÒ LA BOSCHI PERCHÉ INVECE DI ASCOLTARLA IN AULA ERA AL TELEFONO. MA MARIA ELENA AVEVA UN BUON MOTIVO (VIDEO)

16 Gennaio 2015 - Clamorosa gaffe della deputata del Movimento 5 Stelle Fabiana Dadone, che nel corso del dibattito sulla nuova legge elettorale contesta vivamente Maria Elena Boschi, Ministro per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento, rea di scarsa attenzione verso il suo intervento. "Boschi al telefono, una vergogna" lamenta la Dadone.

Ma la polemica si ritorce contro la parlamentare grillina. La Boschi infatti stava in quel momento parlando con Palazzo Chigi, che le confermava la liberazione delle volontarie italiane rapite in Siria (Greta e Vanessa), invitandola a dare l'annuncio ufficiale in Aula.

2008 Laurea Triennale in Scienze Giuridiche conseguita presso l’università degli Studi di Torino.

2010 Laurea Specialistica in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Torino.

2011 -2013 ho svolto la pratica professionale forense presso uno studio legale della provincia di Cuneo.

5 marzo 2013 proclamata Portavoce del M5S presso la Camera dei Deputati:

dal 7 maggio 2013 membro della Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (dal 28 maggio 2013 al 22 luglio 2015 membro del comitato permanente per i pareri);

dal 7 maggio 2013 membro della Giunta delle Elezioni;

dall’11 ottobre 2013 membro della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno delle Mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (dal 2015 Presidente del Comitato XII Mafie, Migranti e Tratta di esseri umani, nuove forme di schiavitù e relatrice del lavoro conclusivo di indagine del comitato, approvato dalla Commissione Antimafia il 14 dicembre 2017 Doc XXIII n.30);

dal 9 febbraio 2015 al 11 maggio 2015 Capogruppo del Gruppo Parlamentare M5S Camera.

14-15 Settembre 2017 European Parliamentarians Combatting Human Traffiking and Modern Slave, workshop cui ho partecipato in rappresentanza d