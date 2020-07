20 lug 2020 16:56

DAGO CHIEDE SCUSA A GIORGIO NAPOLITANO - OGGI ABBIAMO RIPRESO (E CASSATO) UN PEZZO DI “LIBERO” SULLE VACANZE DELL’EX CAPO DELLO STATO PERCHÉ LO STABILIMENTO DI CECINA È UNA SEMPLICE PENSIONE A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE DELL’ESERCITO ANCHE A RIPOSO; CI SONO DUE BADANTI NON ESSENDO PIÙ PERSONE AUTOSUFFICIENTI E IL SOGGIORNO È A LORO CARICO; C’È PERSONALE DI SICUREZZA CHE SI ALTERNA IN SERVIZIO COME PER TUTTI GLI EX CAPI DI STATO IN TUTTO IL MONDO