GLI STATI UNITI POTREBBERO PERDERE IL LORO GRANDE ALLEATO, L'UNIONE EUROPEA, NEL CASO IN CUI MANTENESSERO IL NO AL G20 STRAORDINARIO CON CINA E RUSSIA A SETTEMBRE - DRAGHI AVREBBE FATTO PRESENTE: CARO BIDEN, NON POTETE DECIDERE TUTTO DALLA CASA BIANCA SENZA COINVOLGERE L’UNIONE EUROPA – VEDI L'INCONTRO DEL CAPO DELLA CIA WILLIAM BURNS COL LEADER TALEBANO BARADAR, CHE HA URTATO TUTTI I LEADER OCCIDENTALI - DRAGHI AVREBBE SOTTOLINEATO: IO DEVO TENER CONTO DELLE RICHIESTE DI GERMANIA E FRANCIA E SE GLI STATI UNITI NON PARTECIPERANNO, L'EUROPA POTREBBE FARLO SENZA DI VOI - ENTRO VENERDÌ BANANA JOE DEVE DECIDERE SE FAR PARTE DEL G20 STRAORDINARIO OPPURE LASCIARE AI SOLI LEADER EUROPEI LA TRATTATIVA SULL'AFGHANISTAN CON XI JINPING E PUTIN