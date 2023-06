2 giu 2023 19:38

DAGONEWS - IL COLMO PER IL TURBO-CONSERVATORE PADRE GEORG GAENSWEIN? INSEGNARE IN UNA FACOLTÀ ULTRAPROGRESSISTA. L’EX SEGRETARIO PARTICOLARE DI RATZINGER, SPEDITO IN GERMANIA DA BERGOGLIO, INSEGNERÀ NELLA FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO DI FRIBURGO, NOTORIAMENTE DI SINISTRA – GAENSWEIN SI ERA FATTO RISTRUTTURARE UN APPARTAMENTO DENTRO IL VATICANO, NONOSTANTE IL PAPA GLI AVESSE FATTO INTENDERE ESPLICITAMENTE CHE NON LO VOLEVA TRA I PIEDI. POI SI È PROVATO A GIOCARE LA CARTA DEL LIECHTENSTEIN, MA IL PRINCIPE NON LO HA VOLUTO…