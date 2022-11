DAGONEWS

EMMANUEL MACRON GIORGIA MELONI

La crisi diplomatica tra Italia e Francia sulla nave Ocean Viking e il suo carico di migranti rischia di avere conseguenze pesantissime per il nostro Paese. Giorgia Meloni ha gestito in maniera mal-destra la situazione.

Nel faccia a faccia in Egitto alla Cop27 aveva chiesto a Macron il favore di accollarsi il “carico residuale” (copyright Piantedosi), ma invece di mantenere un basso profilo e ringraziare, dal governo sono partite le esultanze in stile bulletti del quartierino.

ocean viking

Salvini, che non vedeva l’ora, subito ha sentenziato: “Bene, l’aria è cambiata”. A seguire, è arrivata Forza Italia: “La fermezza del governo paga”.

E adesso che cosa succede? La richiesta francese di sospendere l’accordo per la redistribuzione di 3500 rifugiati è un pericolo segnale per l’Italia: non solo perché ci lascia soli e con le spalle al muro nel gestire l’ondata migratoria, ma anche perché è la spia di quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi con l’Europa su dossier ben più importanti come Pnrr, riforma del patto di stabilità e “bollinatura” della manovra.

GIORGIA MELONI EMMANUEL MACRON

La pessima gestione del caso ha mandato su tutte le furie Mattarella, informato del pasticcio diplomatico mentre era con i reali olandesi in visita ufficiale. Spetterà a lui, domani, telefonare a Macron per limitare i danni e stemperare la tensione tra Roma e Parigi. Morale della fava: il faccia a faccia a Roma tra "Mounsier Arrogance" e la "Ducetta", che doveva servire ad aprire un canale di dialogo privilegiato, è stato completamente vanificato dal pastrocchio sui migranti.

sergio mattarella emmanuel macron meeting 'il grido della pace' santegidio 3

PARIGI, CONSEGUENZE ESTREMAMENTE GRAVI CON L'ITALIA

(ANSA-AFP) - A seguito dell'accoglienza della nave Ocean Viking in Francia dopo il rifiuto italiano "è chiaro che ci saranno conseguenze estremamente gravi per le nostre relazioni bilaterali". Lo ha affermato il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin, dopo aver annunciato che la nave ong con a bordo 231 migranti arriverà domani di Tolone.

MIGRANTI: LA FRANCIA BLINDA IL CONFINE CON L'ITALIA

gerald darmanin

(ANSA) - Tra le misure di ritorsione contro l'Italia per la mancata accoglienza dell'Ocean Viking, la Francia assumerà delle misure di "rafforzamento dei controlli alle frontiere" con l'Italia: lo ha annunciato il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, aggiungendo che la Francia "trarrà tutte le conseguenze" dell'atteggiamento italiano anche sugli altri aspetti della "relazione bilaterale" tra i due Paesi.

PARIGI, TUTTI SOSPENDANO RICOLLOCAMENTO MIGRANTI DA ITALIA

OCEAN VIKING

(ANSA-AFP) - La Francia invita "tutti gli altri partecipanti" al meccanismo di ricollocamento europeo dei migranti, "in particolare la Germania", a sospendere l'accoglienza dei profughi attualmente in Italia. Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, dopo aver annunciato la decisione di Parigi di sospendere "con effetto immediato" l'accoglienza prevista di 3.500 rifugiati attualmente in Italia, in segno di protesta contro il rifiuto di Roma di autorizzare lo sbarco di Ocean Viking in Italia.

emmanuel macron giorgia meloni by edoardo baraldi

MIGRANTI: UE, SERVE COOPERAZIONE TRA STATI EUROPEI

(ANSA) - "Quello che stiamo osservando nel Mediteranno ci fa vedere che abbiamo bisogno di cooperazione fra stati europei e serve avanzare sul patto sulla migrazione: la Commissione è qui per aiutare, non vogliamo addossare la colpa a uno Stato o all'altro". Lo ha detto un portavoce della Commissione al briefing quotidiano commentando le mosse della Francia sulla Ocean Viking.

ocean viking 3 SERGIO MATTARELLA EMMANUEL MACRON sergio mattarella emmanuel macron mario draghi