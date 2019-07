18 lug 2019 19:31

DAGONEWS - GUZZETTI STRIGLIA TONONI, PRESIDENTE CDP: LE DIMISSIONI SI DANNO, NON SI ANNUNCIANO. QUINDI LE SUE CONTINUE MINACCE HANNO PERSO DI MORDENTE - PER IL DOPO-PROFUMO ALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO (IL NEO-PRESIDENTE DI ACRI SCADE NEL 2020 A TORINO) C'È GIÀ UN NOME IN POLE POSITION