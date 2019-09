STELLE CADENTI: DOMANI A BOLOGNA IL CONCLAVE DEI GRILLINI FURIOSI PER L'INCIUCIO. BARILLARI: ''NON MORIRO' PIDDINO'' - SONO BASTATE MENO DI 24 ORE DI GOVERNO PER SPACCARE IL MOVIMENTO. TRUPPE IN RIVOLTA PER LA NOMINA DI PAOLO GENTILONI - L’EURODEPUTATO CORRAO: “IL PD HA LOTTIZZATO TUTTO. SE ANCHE IL GOVERNO DOVESSE CADERE GENTILONI RESTA IN CARICA PER 5 ANNI'' - PEDICINI: ''ASSISTIAMO INERMI ALLA CONSEGNA DELL'ITALIA ALL'EUROPA''