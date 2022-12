14 dic 2022 18:12

DAGONEWS - LO IMBARCHIAMO O NO? NEL CENTRODESTRA C’E’ UN CONFLITTO SU RENZI - I MELONIANI CONTRO L’IPOTESI DI INGRESSO DELL'EX ROTTAMATORE NELL’AREA DEL GOVERNO - IL BLOCCO ANTI-RENZI DELLA MAGGIORANZA SI STA SALDANDO CON IL PD PER PORTARE A CASA UNA LEGGE CHE IMPEDISCA AGLI UOMINI DELLE ISTITUZIONI, PARLAMENTARI IN TESTA, DI AVERE RAPPORTI DI AFFARI CON PAESI STRANIERI. ANDASSE IN PORTO RENZI DOVREBBE DIRE ADDIO ALL'AMICO BIN SALMAN...