Ma-Zinga, il giorno dopo: più depresso che pria. A far saltare i nervi al fratello di Montalbano, le dichiarazioni di quel fedifrago di Dario Franceschini, a capo della corrente che l’ha sostenuto fino a ieri alla segreteria. “Non c'è tempo da perdere”, ha trillato Su-Dario e subito ha lanciato i nomi di chi potrebbe prendere in mano la segreteria del partito fino al Congresso (che si terrebbe tra fine 2021 e inizio 2022): Roberta Pinotti e Piero Fassino, ambedue fanno parte della componente di Area dem, che fa capo al ministro della Cultura.

A seguire, Nicolino non ha gradito le fredde dichiarazioni degli ex enziani: il governatore Bonaccini e il sindaco Nardella di Base Riformista e i sindaci che facevano eco alle parole di Lorenzo Guerini: “Dobbiamo salvare il Pd ed evitare i contraccolpi che queste dimissioni potrebbero provocare”.

Lasciamo perdere, poi, l’anonimo siluro partito dal corpaccione del Pd: "Zingaretti ha avvisato prima conte di noi. una scelta allucinante, che ricorda quegli adepti americani della setta Qanon". Per non parlare dell’intervista di Luigi Zanda oggi su “La Stampa.

Non sapendo più dove sbattere il capoccione, lo schiavo di Bettini si è confidato oggi con gli amici: ritorno al Nazareno se all'Assemblea nazionale (è prevista per il 13 e 14 marzo) riceverò la richiesta di restare dal 90 per cento. Poi ha aggiunto: devono però accettare un mio documento politico sulla linea che deve avere il Partito Democratico.

Quindi il poverino si è lanciato in difesa del suo guru Bettini: Goffredo mi ha dato una grossa mano. E ha rivelato che all'Assemblea nazionale Bettini presenterà un documento sulla linea politica di alleanza con i 5stelle.

