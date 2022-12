IL MESSAGGIO DI APERTURA DI PUTIN A BIDEN: BRITTNEY GRINER È STATA LIBERATA – LA CESTISTA, DETENUTA DA MESI IN RUSSIA, È STATA RILASCIATA IN UNO SCAMBIO DI PRIGIONIERI, IN CAMBIO DEL TRAFFICANTE DI ARMI VIKTOR BOUT. BIDEN: “HO PARLATO CON BRITTNEY. È AL SICURO E STA TORNANDO A CASA”. IL RILASCIO DI GRINER È UN GROSSO SEGNALE ANCHE PER LE TRATTATIVE PER LA PACE IN UCRAINA: “MAD VLAD” SI VUOLE MOSTRARE DISPOSTO A NEGOZIARE (E ZELENSKY CHE FA?)