MICHELE CHIAMA, MA “PEPPINIELLO” CHE FA, RISPONDE? – SANTORO SMANIA SEMPRE DI PIÙ PER TORNARE IN POLITICA E INVIA NUOVI MESSAGGI A CONTE PER CONVINCERLO A STACCARSI DA “MARIOPIO” E DAL PD: “CHI CRITICA L'IMPEGNO ARMATO DIVENTA UN NEMICO, CHI NON SI ALLINEA AL PENSIERO DOMINANTE NON TROVA RAPPRESENTANZA POLITICA. QUESTO CREA UNA LACERAZIONE SOCIALE IMPORTANTE. NON STUPISCA SE POI LA MAGGIOR PARTE DELLE PERSONE NON VANNO PIÙ A VOTARE…" –