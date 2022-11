DAGONEWS – IL PD HA POCO TEMPO PER CHIUDERE LE CANDIDATURE IN LAZIO E LOMBARDIA: UN CONGRESSO A GENNAIO PER IL NUOVO SEGRETARIO ARRIVERA' A POCHE SETTIMANE DAL VOTO. IL PUZZLE DELLE ALLEANZE VA CHIUSO SUBITO: AL NAZARENO HANNO COMMISSIONATO UN SONDAGGIO PER CAPIRE IL GRADIMENTO TRA GLI ELETTORI DEM DI “MESTIZIA” MORATTI – DEL RESTO, VISTI I DATI HORROR A LIVELLO NAZIONALE, QUANDO GLI RICAPITA DI PROVARE A VINCERE DA UNA CONDIZIONE DI ESTREMA DEBOLEZZA STRAPPANDO LA LOMBARDIA ALLE LEGA E SPEDENDO SALVINI AL PAPEETE A PREPARARE I MOJITO?

DAGONEWS

ENRICO LETTA

Enrico Letta con un madormale ritardo ha capito di aver commesso un catastrofico errore accettando di aprire il congresso a marzo dopo il voto delle regionali della Lombardia e del Lazio.

Quindi il poverino ha annunciato che il congresso per la scelta del nuovo segretario del Pd ci sarà a gennaio. Cioè a poche settimane dal voto per le elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia. Pochissimo tempo a disposizione, quindi, per il nuovo segretario, per decidere come muoversi, chi candidare, chi sostenere nelle due importantissime tornate elettorali.

Il puzzle delle alleanze, quindi, va definito subito. Ecco perché dal Nazareno è stato commissionato un piccolo sondaggio sul voto in Lombardia, per capire se gli elettori dem possano, anche turandosi il naso-orecchie-gola, votare per donna Letizia Moratti.

CONTE LETTA

Saranno i risultati di queste rilevazioni a orientare la decisione finale di Enrico Letta. Nonostante le ritrosie su “Mestizia”, giudicata troppo di destra ed ex berlusconiana di ferro, la ghiotta occasione di sfilare, dopo 30 anni, la Lombardia al centrodestra, spedendo Salvini al Papeete a preparare mpjito, sta titillando anche i palati più difficili.

Anche perché quando si tratta di potere e poltrone, il Partito democratico trova sempre un compromesso. Senza contare che i sondaggi a livello nazionale danno il Pd sotto il Movimento 5 stelle: sempre più debole e con sempre meno elettori. Quale migliore occasione che provare a dare una picconata al governo Meloni anche con una condizione di enorme debolezza?

alessio damato nicola zingaretti letizia moratti mariastella gelmini BEPPE SALA E LETIZIA MORATTI letizia moratti sergio mattarella enrico letta letizia moratti salvini letizia moratti attilio fontana LETTA MELONI MEME LETIZIA MORATTI LETIZIA MORATTI letizia moratti lavora l orto debora serracchiani enrico letta simona malpezzi alle consultazioni DEBORA SERRACCHIANI - ENRICO LETTA - ELLY SCHLEIN debora serracchiani enrico letta simona malpezzi alle consultazioni