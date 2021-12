Dagonews

MATTEO SALVINI ISABELLA TOVAGLIERI

Ha 34 anni, un sorriso ampio, occhi di ghiaccio e un gran fervore legaiolo. Parliamo di Isabella Tovaglieri da Busto Arsizio, europarlamentare del Carroccio. Negli ultimi mesi le sue incursioni nei talk e nei telegiornali, a difendere le ragioni della Lega, sono diventate più frequenti. Dopo anni di laboriosa gavetta tra le campagne varesotte e i salotti di Bruxelles, è stata promossa a "tele-volto" del partito.

matteo salvini e francesca verdini 2

Pare che Matteo Salvini nutra per lei una stima profonda. Una simpatia politica così forte da far arricciare i boccoli a chi di Salvini custodisce il cuore (e pure la coratella), ovvero Francesca Verdini. Si vocifera che la giovane fidanzata del "Capitone" abbia fatto una sceneggiata di gelosia da far impallidire Matteo il Truce. Della serie: ma chi è questa? Che vuole? Una strigliata per delineare il perimetro…

meloni salvini

Salvini ha dovuto masticare amaro anche per le delusioni arrivate dalla sua campagna d'Europa. Sognava un Eurogruppo delle destre, in cui primeggiare a braccetto con Marine Le Pen, e invece i polacchi del Pis hanno spernacchiato le sue avances e sono rimasti in Ecr, il gruppo dei conservatori guidato da Giorgia Meloni. A rimetterci le penne è stato il 34enne eurodeputato leghista Marco Zanni che, da presidente del gruppo "Identità e democrazia", aveva caldeggiato l'operazione con il partito di Kaczynski e Morawiecki.

MATTEO SALVINI E MARINE LE PEN

Un flop prevedibile ma sottovalutato dagli euro-strateghi del Carroccio, che forse progettavano il loro Iperuranio politico giocando a Risiko. Dopo l'inciampo, però, Salvini si è rimesso in carreggiata. Anche grazie al training di Giancarlo Giorgetti, il "Capitone" ha (per ora) deposto la faida interna al centrodestra con Giorgia Meloni: stasera sarà suo ospite ad "Atreju", la festa di Fratelli d'Italia.

