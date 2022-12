DAGONEWS - OLTRETEVERE C’È CHI PIAGNE E C’È CHI FOTTE! MENTRE IL PAPA IN LACRIME, IERI POMERIGGIO, SI DISPERAVA IN PIAZZA DI SPAGNA PER LA GUERRA IN UCRAINA, I VERTICI DELLA COMUNICAZIONE VATICANA SE LA RIDEVANO IN TERRA SANTA, A DEBITA DISTANZA DALLE BEGHE ROMANE, CON LE PROPRIE FAMIGLIE. ALLA GITA HANNO PARTECIPATO ANDREA MONDA, PAOLO RUFFINI CON IL FRATELLO ERNESTO MARIA (DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE), ANDREA TORNIELLI E PADRE ANTONIO SPADARO. E LA DOMANDA SORGE SPONTANEA: CHI HA PAGATO IL VIAGGIO?

papa francesco si commuove mentre prega per l ucraina in piazza di spagna 8 dicembre 2022 6

Oltretevere c’è chi piagne e c’è chi fotte! Mentre il Papa in lacrime, ieri pomeriggio, si disperava in piazza di Spagna per la Guerra in Ucraina, i vertici della comunicazione vaticana se la ridevano in Terra Santa, a debita distanza dalle beghe romane, con le proprie famiglie.

Il prefetto del dicastero della Comunicazione si era portato, Paolo Ruffini, si era portato anche il fratello Ernesto Maria, direttore dell’Agenzia delle Entrate e astro nascente dell’area cattolica del PD.

Con loro c’era ovviamente anche Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa sede, Andrea Monda, direttore dell'Osservatore Romano e padre Antonio Spadaro, il direttore della rivista gesuita “La Civiltà Cattolica”. E sorge spontanea una domanda: chi ha pagato il viaggio?

