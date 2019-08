SLURP, SLURP! TRAVAGLIO STA A CONTE COME EMILIO FEDE A BERLUSCONI: “IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO STAVA CRESCENDO TROPPO PERCHE’ SALVINI GLI LASCIASSE ALTRO CAMPO LIBERO. È LO STESSO TIMORE CHE ANIMA ZINGARETTI E RENZI - IERI È BASTATO SENTIRLO PARLARE, PER INSTILLARE IN TUTTI UNA DOMANDA: MA PERCHÉ UNO COSÌ DEVE DIMETTERSI? E PERCHÉ NON LO RINCORRONO TUTTI PER AFFIDARGLI IL NUOVO GOVERNO? E’ L’UNICO CHE BATTE SALVINI NEI SONDAGGI…” (MEJO DI ROCCO CASALINO, OH, YES!)