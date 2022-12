“BERLUSCONI MI DISSE 'UNA DI QUESTE SERE CI VEDIAMO A CENA A ROMA, ALLE DONNE CI PENSA SGARBI'. RISPOSI CHE CON ME QUESTA COSA NON FUNZIONA...” – VINCENZO SPADAFORA A "UN GIORNO DA PECORA RACCONTA UN RETROSCENA DEI GIORNI DELL'ELEZIONE AL QUIRINALE, E NON PERDE L'OCCASIONE PER TIRARE UNA RANDELLATA GIUSEPPE CONTE: “SIAMO ANDATI A PRENDERLO SU UNA SPIAGGIA DI GAETA E L’ABBIAMO FATTO PREMIER. ABBIAMO SBAGLIATO, CI DOVREBBE FARE UN REGALO DI NATALE..."