IL NUOVO AUDIO DI BERLUSCONI BY LAPRESSE: ZELENSKY? NON POSSO DIRE QUELLO CHE PENSO

DAGONEWS

A che punto è la notte nel centrodestra? C'è l'accordo sul fatto che domani, al Colle per le consultazioni, parlerà soltanto Giorgia Meloni, in quanto leader della coalizione.

Lo ha annunciato nel pomeriggio Maurizio Lupi: "Dal momento in cui si va come coalizione, il leader della coalizione fa la dichiarazione a nome di tutta la coalizione", per poi invitare Berlusconi a "prendere atto che la leader della coalizione si chiama Giorgia Meloni".

Nel frattempo però si sta complicando la partita dei ministeri: la Ducetta, Salvini e il "Banana" stanno litigando sulla composizione del governo, in particolare sulla casella della Farnesina.

Dopo le putinate sparate da Berlusconi, appare complicato affidare il Ministero degli Esteri a Tajani, che sarà pure europeista ma resta il numero due di Forza Italia. Inoltre, Giorgia attende una presa di posizione del PPE, che non è ancora arrivata.

La questione Esteri potrebbe causare un effetto domino su almeno 4/5 ministeri di prima fascia, tra cui il MEF.

Non solo: la Meloni teme che, al cospetto di Mattarella, a Berlusconi parta l'embolo e gli scappi di delirare.

