SI VOCIFERA CHE ENRICO LETTA NON VEDA DI BUON OCCHIO LORENZO GUERINI ALLA PRESIDENZA DEL COPASIR. ECCO PERCHÉ, COME MALIGNANO IN MOLTI, L'EX MINISTRO DELLA DIFESA CE LA FARÀ. I SUOI RAPPORTI CON IL NEOMINISTRO DELLA DIFESA CROSETTO SONO OTTIMI – LE GUERRE DEM PER LA SEGRETERIA: FRANCESCHINI PUNTA SU NARDELLA, ORLANDO SCALDA I MOTORI MA PROVENZANO LO MOLLA E GUARDA A SCHLEIN. INTANTO BETTINI…

Dopo la disfatta elettorale, nel Partito democratico si affilano i coltelli in vista del congresso. Gli ex renziani di Base riformista spingono per la candidatura del presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. A contendergli il trono del Nazareno ci sarà il sindaco di Firenze Dario Nardella che ha incassato l’endorsement dell’azionista forte dem Dario Franceschini e di parte della correntina de’sinistra che fa capo a Andrea Orlando ma non include l’ex ministro del Lavoro che coltiva, invece, ambizioni personalissime.

La sua velleità di correre per la segreteria dem, dopo la batosta incassata contro Renzi nelle primarie del 2017, lo ha allontanato dal sodale sinistrato Peppe Calogero Provenzano che invece guarda alla coloratissima bisex Elly Schlein (in quota film di Guadagnino).

Le spaccature nel Partito democratico non riguardano solo le candidature per il congresso ma anche la linea politica da assumere nei prossimi anni: con o senza il Movimento 5 Stelle? Il gran ciambellone dem Goffredo Bettini ha già deciso da che parte stare: l’11 novembre per la presentazione della sua ultima fatica letteraria ci saranno al suo ampio fianco Giuseppe Conte e Andrea Orlando…

Ps: Si vocifera che Enrico Letta non veda di buon occhio Lorenzo Guerini alla presidenza del Copasir. Ecco perché, come malignano in molti, l’ex ministro della Difesa ce la farà. D’altronde i suoi rapporti con il neoministro della Difesa Guido Crosetto sono ottimi. Il passeggio di consegne tra i due ex democristiani è avvenuto tra baci e abbracci..

