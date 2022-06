DAGONEWS! I TRE MOTIVI PER CUI ZELENSKY HA CHIESTO L’INTERVENTO DELLA CINA PER FERMARE LA GUERRA - UNA TREGUA CHE VA OTTENUTA ENTRO L’ESTATE. LA POPOLAZIONE UCRAINA NON PUÒ REGGERE ANCORA A LUNGO L’URTO DELLA GUERRA - IL PIANO DI ZELENSKY: TRA IL 15 E IL 20 GIUGNO ARRIVERANNO I NUOVI LANCIAMISSILI PROMESSI DA BIDEN, L’ESERCITO DI KIEV PASSERÀ A UNA RAPIDA CONTROFFENSIVA PER OTTENERE ANCHE UNA PICCOLA VITTORIA SUL CAMPO. A QUEL PUNTO, CON LA MEDIAZIONE CINESE, SI POTRÀ INTAVOLARE UNA TRATTATIVA CON PUTIN…

Come mai Zelensky si è esposto in modo così deciso nel chiedere l’intervento della Cina per fermare la guerra in Ucraina? Le sue parole sono chiare: "Pechino usi la sua influenza sulla Russia per porre fine al conflitto". Lo staff del presidente, sceneggiatori americani compresi, hanno “notato” alcuni segnali mandati da Xi Jinping nel corso delle ultime settimane.

1) La Cina ha respinto le richieste di Putin di materiale bellico e armamenti

2) Pechino non si è entusiasmata ai proclami di Mosca di portare il suo gas in Cina (Come scrive “Startmag”, “la Cina possiede tanti fornitori alternativi: il Turkmenistan soprattutto e il Kazakistan via tubature; il Qatar e volendo l’Australia e gli Stati Uniti via metaniere. Pechino presta molta attenzione alla sicurezza energetica e difficilmente si metterà nelle condizioni di passare dalla dipendenza attuale dalle rotte marittime (controllate dagli Stati Uniti) a una dipendenza futura dai giacimenti russi)’’.

3) Alcune aziende cinesi di alta tecnologia, come il colosso dei pc Lenovo e il produttore di smartphone e gadget Xiaomi, hanno lasciato la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina (pur senza fare annunci).

I vertici ucraini hanno “letto” questi eventi come un beau geste cinese, una disponibilità a entrare nella partita. E Zelensky, incoraggiato anche dagli americani, ha fatto il primo passo, invitando Pechino a occuparsi di una possibile tregua che va ottenuta necessariamente entro l’estate. La popolazione ucraina, già stremata e decimata, non può reggere ancora a lungo l’urto della guerra e delle privazioni che da essa conseguono. Allora come si arriverà a un cessate il fuoco?

Il piano di Zelensky è semplice: tra il 15 e il 20 giugno arriveranno in Ucraina i nuovi lanciamissili promessi da Biden, l’esercito di Kiev passerà a una rapida controffensiva per ottenere anche una piccola vittoria sul campo nel Donbass. A quel punto, con la mediazione cinese, si potrà intavolare una trattativa con Putin. Da chiudere entro l’estate.

