NUN TE IMPEACHÀ! - SECONDO LA “CNN” I DEMOCRATICI SVELERANNO FORMALMENTE TRA POCHE ORE LA LORO RISOLUZIONE PER L’IMPEACHMENT DI TRUMP PER ISTIGAZIONE ALL’INSURREZIONE. LO POSSONO FARE? SECONDO ALAN DERSHOWITZ, CHE LO DIFESE DURANTE LA PRIMA MESSA IN STATO D’ACCUSA, NO: “SI APPLICA SOLO AI PRESIDENTI IN CARICA. VORREI CHE NON AVESSE FATTO QUEL DISCORSO, MA ERA PROTETTO DAL PRIMO EMENDAMENTO. TWITTER? I SOCIAL SONO PRIVATI, HANNO I LDIRITTO DI CENSURARE. LA DOMANDA È SE POSSONO FARLO E GODERE PURE DELL’ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ…”