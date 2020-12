12 dic 2020 17:56

DAGOREPORT - A CHE PUNTO È LA NOTTE DEL GOVERNO? CONTE SI AVVIA A UNA VERIFICA, COSTRETTO NON DA RENZI MA DA ALMENO LA METÀ DEL PD. ALLA FINE MATTARELLA UN RIMPASTO PICCOLO PICCOLO (UN PAIO DI MINISTRI CHE DEVONO PERÒ DIMETTERSI) LO PUÒ CONCEDERE. IN CASO DI UN RIVOLGIMENTO PESANTE DELL’ESECUTIVO (VICE PREMIER E MINISTRI VARI), CONTE SI DEVE DIMETTERE, FA UN ACCORDO SOTTOSCRITTO DAI PARTITI DELLA MAGGIORANZA E SI RIPRESENTA ALLE CAMERE - SE QUESTO NON SUCCEDE, IL CAPO DELLA STATO HA DUE STRADE…