DAGOREPORT

Chi al posto di Pereira? Come volevasi dimostrare, e come anticipato ieri da Dagospia, si passerà dal cow-boy internazionale dei soprintendenti a quello che, da curriculum, è un suo contraltare: un navigato funzionario e poi dirigente del Ministero dei Beni culturali. Il catanese Onofrio Agostino Angelo Cutaia (1959), un nome certo non noto nel mondo della lirica internazionale, era da un paio d’anni Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ovvero il dirigente che sceglieva quali curatori italiani mandare alla Biennale di Venezia.

Laureato in giurisprudenza a Catania, Onofrio detto “Ninni” nel 1990 diventa per concorso pubblico funzionario dell’ETI, Ente Teatrale Italiano. Dal 2002 al 2007 è direttore del Teatro Mercadante di Napoli che sotto la sua guida diventa Teatro Stabile. Nel 2007 torna all’ETI come Direttore per la promozione del teatro e della danza in Italia e all’estero: ecco, se c’era un suo pallino prima di diventare direttore per la Creatività Contemporanea (che vor dì?) erano i tersicorei. Come direttore dell’ETI lancia progetti come il Premio Stregagatto (!), il Tempo dello spettatore, il Premio Porti del Mediterraneo e Aree Disagiate.

Con la soppressione dell’ETI, come molti funzionari pubblici viene trasferito al Ministero dei Beni culturali, dove diventa dirigente del servizio attività teatrali della Direzione Generale dello spettacolo, quella dominata per decenni da Salvo Nastasi. Nel marzo 2014 viene eletto Direttore dello Stabile romano, tuttavia la nomina gli viene bloccata per conflitto di interessi, in quanto un dirigente Mibact, seppur in aspettativa, non può guidare un Teatro come l’Argentina di Roma.

Cutaia torna dunque al ministero nel settore politiche del Turismo. Dal 15 ottobre 2015 fino al 2020 diventa Direttore Generale dello Spettacolo dal Vivo al posto di Nastasi (diventato, intanto, numero uno del Ministero).

Poi la direzione Creatività Contemporanea. Di suoi rapporti con la città di Firenze non si hanno notizie.

