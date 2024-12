DAGOREPORT

beppe grillo al volante del carro funebre video contro giuseppe conte 3 dicembre 2024

Nel video “funeral party” con cui ha decretato la morte del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo l'ha ammesso: “Ho già perso, lo so”. Una frase che ha lasciato immaginare un arrendevole passo indietro rispetto a un voto bis sullo statuto che sembra scontato e a lui sfavorevole.

Niente di più sbagliato. Sempre più incazzato con l'usurpatore con la pochette, il “Sopraelevato” vuole giocare ancora con la politica.

Da un lato vuole lasciare campo libero a Conte e ai suoi galletti per vederli andare a schiantare tra un probabilissimo flop alle elezioni e faticose alleanze. Dall’altro, Beppe-Mao intende tornare in pista con i suoi più fedeli corifei: Virginia Raggi, Danilo Toninelli, Alessandro Di Battista.

Voci da Genova descrivono Grillo come fuori di testa per le mosse dei quel fuoco di Puglia liquidato come ''Mago di Oz" e voglioso di dimostrare, ancora una volta, di essere l’anima e la mente del grillismo.

Infatti, si vocifera che in caso di assoluzione del figlio Ciro nel processo che lo vede imputato per violenza sessuale di gruppo, l'ex comico di Pippo Baudo indosserà l’elmetto e si lancerà al comando di un nuovo movimento politico.

