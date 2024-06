DAGOREPORT

GIORGIA MELONI COME FLORIANA SECONDI - TWEET

Dagospia presenta lo Zingarelli della coatteria romana. Un indispensabile manuale di conversazione per coloro i quali dovessero imbattersi, indifesi, in un dialogo con la Regina di Coattonia, alias il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Forme di saluto

SCIAO: forma di saluto introduttivo

COME T'ANTITOLI?: qual è il tuo nome di battesimo?

COME T'ARZA?/COME TE BUTTA?: come ti va la vita?

SARIBBECCAMO/ SE SEMO VISTI: forma di congedo

GIORGIA MELONI

Espressioni esortative

- MA VATTE A DA' ALL'IPPICA COR CAVALLO A DONDOLO: dicesi di persona le cui

affermazioni sono palesemente fuori luogo

- NUN TE BAGNA' 'A CAPOCCIA CHE TE SE GONFIA LA SEGATURA: non sei dotato di una grande intelligenza

- DI' 'STA STRONZATA PRIMA CHE TE VA 'N PERITONITE: se proprio devi dire questa

corbelleria ti consiglio di farlo subito

- RIPONITE/RIPIJATE/PLACHETE: calma, per favore, la tua enfasi

giorgia meloni

- ACCANNAMOSE: penso che sia meglio farla finita

- NUN T'ARRAPA': invito a non eccitarsi particolarmente per una determinata situazione

- ER DURO VALLO A FA' AR CESSO: ti pregherei di mettere da parte il tuo fare minaccioso

- RAMBO, BUTTA 'A FASCETTA!/: ti consiglio di non fare il duro con noi

- STAI TRANCHILLO/STAI MANZO/ STA' CARMINO: ti invito cortesemente a placare la tua ira

- FATTE 'N'ENDOVENA DE CAMOMILLA: ti consiglio di calmarti

- NUN CH'OO FA' 'O SPLENDIDO: limita il tuo esibizionismo

- NUN ME CACA' ER BOZZO/NUN ME STUCCA' ER PACCO: non mi seccare

parodia dei manifesti di giorgia meloni

- NUN ME SHEKERA' 'E PALLE: ti avverto di non irritarmi oltremodo

- SFÌLATE DAI COJONI: spostati da qui

- STAMME A 'N PARMO DAR CULO: il tuo comportamento irritante impone che ti mantenga ad opportuna distanza

- VEDI D'ANNATTENE: ti prego cortesemente di liberare questo luogo dalla tua nefanda presenza

- VATTELA A PIJA' 'NDER CULO DE RETROMARCIA: vedi sopra

- T'HAI DA LEVÀ: ti dovresti sollecitamente allontanare dalle mie ghiandole sessuali

- ACCANNA I GIOCHI (GHEIMS): rinuncia al tuo proposito

- FATTE 'NA CANNA DE LATTUGA/FATTE 'NA PIPPA AR CERVELLO: vedi sopra

- FATTE 'NA PERA AR COCCO/D'ACQUA FABIA: rivedi sopra

- FATTE 'N PACCHETTO/'NA MANICA DE...: perché non circoscrivi i tuoi interessi a ciò

che ti riguarda?

GIORGIA MELONI E IL VIDEO CON IL PESCE

- NUN STA A FA' ER BAVETTA: non ingannarmi

- SI' LE COSE NU'LLE SAI... SALLE: se ti risulta alieno il contenuto degli argomenti

appena esposti, è bene che tu corra ad aggiornarti

- CE PASSA 'N CAVALLO CO 'NA SCOPA 'N BOCCA: incitazione al conducente dell'auto appena giunta e che pretende lo spostamento della altrui autovettura per passare

- CE PASSA 'N AEREO IN FIAMME COR PILOTA 'MBRIACO: vedi sopra

- BUTTAJELO AR CULO: incitamento ad aggredire qualcuno ovvero a superarlo in una competizione

giorgia meloni

- FATTE 'NA PADELLATA/CARTOCCIATA DE CAZZI TUA: non immischiarti in faccende che non ti riguardano

- QUANNO ARIVI HAI DA BUSSA' CO' LI PIEDI: sarebbe cosa gradita che tu portassi

qualcosa da mangiare

- "UN FARCO, UN FARCO... UN FAR'CCOJONE": caro mio, non sei proprio un'aquila

- NUN ME STA' A SNOCCIOLA' 'R CAZZO: gentilmente non mi infastidire: ho altri

problemi a cui pensare

Espressioni volte ad esprimere giudizi su persone o cose

giorgia meloni

- ZORO/BORO (DE PIAZZA): dicesi di persona poco inserita negli ambienti del Jet Set

- CAZZARO: persona nota per la sua scarsa affidabilità in ciò che dice

- ME COJONI/ME COJONI AR CAZZO: espressione generica di stupore

- ME SEI CALATO: la mia stima nei tuoi confronti è diminuita notevolmente

- SEI 'N CIOCCO DE LEGNO: le tue capacità intellettive risultano limitate

giorgia meloni

- BUZZICONE: dicesi di persona che presenta un notevole eccesso di peso

- SEI 'N FREGNONE: tontolone, come un bambino attaccato alla sottana della mamma

- SEI 'N CAZZONE: vedi fregnone, da applicarsi ad orfano di madre

- SEI TISICO/LARVA: dicesi di persona dalla corporatura inverosimilmente gracile

- SCRAUSO: obbrobrio ai limiti dell'umana sopportazione

- BRUTTO 'N CULO/NUN SE PO' VEDE: dicesi di persona incredibilmente sgradevole alla vista e al tatto

- SCRONDO: vedi sopra

giorgia meloni in palestra

- FA SCHIFO AR CAZZO: dicesi di cosa o persona particolarmente sgradevole

- SE LA BRUTTEZZA FOSSE 'N MUSEO, QUELLA SAREBBE ER LOUVRE: con te la natura è stata veramente beffarda

- SEI COSI' BRUTTO CHE SE LANCI UN BOOMERANG QUELLO CE PENSA DU VORTE PRIMA DE TORNA': vedi sopra

- SEI BRUTTO DE NATURA O USI 'NA CREMA?: le tue sembianze sono lungi dall'essere graziose

- SEI COSI' BRUTTA CHE ER SANGUE ME S'ARESTA: riferito ad una ragazza non molto

bella

- SEI 'N SECCHIELLO DE CACCOLE: la tua bruttezza mi fa rabbrividire

giorgia meloni 12

- CERTO CHE SITTE FANNO 'N'IGNEZIONE DE CERAMICA PARI POPO 'N CESSO:

complimento rivolto a persona dall'aspetto particolarmente sgradevole

- FATTE 'N CLISTERE DE CERAMICA COSI' DIVENTI 'N CESSO DE LUSSO: il tuo

aspetto fisico non è dei migliori

- ROBBA CHE DA PICCOLO ERI COSI' BRUTTO CHE TU MADRE ANZICHE' SPIGNE 'A CAROZZINA LA TIRAVA PE' NUN VEDETTE: quando eri piccolo (e pure adesso) il tua aspetto fisico non era gradevole

- QUELLA C'HA ER DNA INCROCIATO CO' 'N CATAMARANO: ragazza dall'aspetto

ripugnante

giorgia meloni

- JE PESA ER CULO: dicesi di persona notevolmente pigra

- E' SIMPATICO COME 'NA MANO AR CULO: dicesi di persona che ha difficoltà ad integrarsi in un gruppo

- C'HAI ER CERVELLO DISABBITATO?: dicesi di persona particolarmente stupida o pazza

- T'HA SVAPORATO ER CERVELLO: dicesi a persona che ha detto una grossa cretinata,

idiozia

- STAI FORI COLL'ACCUSO: il tuo comportamento ha superato di gran lunga il limite di sopportazione

- STAI A FA' 'R SIMPATICO: i tuoi scherzi o le tue battute sono fuori luogo o non sono gradite

Giorgia Meloni 1996

- STAI A FA' LI BOTTI/STAI A SCAZZA': il tuo comportamento è esagerato e sconsiderato

- STAI A CACA' FORI DELLA TAZZETTA/DER VASETTO/'N TERRAZZO: vedi sopra

- TE STA A SCUREGGIA' ER TESCHIO/NUN TE LIMITI/NUN TA REGOLI POPO: vedi

sopra

- STAI A SCACIOTTA'/SBAROCCA': vedi sopra

- HAI CHIUSO I GIOCHI: anche le più remote speranze per te sono svanite

GIORGIA MELONI URLA

- T'ABBUCHI CO' 'A NOVARGINA/SCOCCIATO FRACICO: dicesi di persona psichicamente instabile

- E' IMPACCATO/J'ESCE ER VERDE DAR CULO: dicesi di persona esageratamente ricca

- SEI 'NA PENTOLA DE FACIOLI: espressione indicante persona dalla spiccata attitudine alla conversazione

- SEI 'N'ATTACCA PIPPA/PIPPONI: vedi sopra

- TE S'AZZECCA AR CULO: dicesi di persona piuttosto appiccicosa

- C'HO ARTRI CAZZI PER IL CULO: al momento ho altre cose a cui pensare

- NUN ME NE PO' FREGA' DE MENO: l'argomento non mi interessa minimamente

#giorgiameloni #vilnius ? suono originale - la.repubblica @la.repubblica Una smorfia di dolore, poi la domanda sussurrata al suo staff: “Quanto manca?’’. Durante la conferenza stampa a Vilnius, in Lituania, Giorgia Meloni ha ammesso di non sopportare più i tacchi che indossava da ore. “No, scusate, non mi sono stufata di voi”, ha detto la presidente del Consiglio ai giornalisti, indicando le sue scarpe. E infine, dopo i saluti, le telecamere hanno catturato le ultime parole bisbigliate da Meloni mentre rimetteva a posto le sue cose: “Malissimo ai piedi”. #governo

GIORGIA MELONI - ER MANOVRATORE - VIGNETTA BY ALTAN

- C'HAI ER NASO COSI' LUNGO CHE NUN TE SE CHIUDE LA CARTA D'IDENTITA': hai un naso spropositatamente grande (versione surreale)

- C'HAI ER NASO COSI' LUNGO CHE SE DICI DE NO A TAVOLA, SPARECCHI: hai un naso spropositatamente grande (versione catastrofica)

- C'HAI ER NASO COSI' LUNGO CHE SE ERI 'NA PECORA MORIVI DE FAME: hai un naso spropositatamente grande (versione bucolica)

- C'HAI ER NASO COSI' GRANDE CHE PE' DATTE 'N BACIO SU TUTTE E DUE LE

GUANCE SE FA PRIMA A PASSA' DE DIETRO: il tuo naso ha delle proporzioni bibliche

- C'HAI 'NA NASCA CHE CE POI FA ER SARTO COLL'ASTA: sono affascinato dalle abnormi dimensioni del tuo naso

- C'HAI 'NA NASCA CHE DA PICCOLO TU MADRE DOVEVA PIJA' LA MACCHINA PE' VENITTE A 'MBOCCA': vedi sopra

- C'HAI 'NA NASCA CHE SEMBRA 'N PASSAGGIO A LIVELLO: rivedi sopra

GIORGIA MELONI

- C'HAI 'NA NASCA CHE SI' TE SDRAI CE PIJI TELETOKIO: rivedi sopra

- C'HAI 'NA NASCA CHE SUR TRAM CE SE TIENE LA GENTE: rivedi sopra

- C'HAI 'NA NASCA TARMENTE GROSSA CHE SE DICI DE SI' A TAVOLA AFFETTI ER PANE: sono rimasto allibito dalle insolite dimensioni del tuo naso

- C'HAI 'NA NASCA CHE SE NUOTI A DORSO PARI 'NO SQUALO: il tuo naso è di

proporzioni bibliche

- C'HAI 'NA NASCA CHE SE GIOCHI A CARCIO STAI SEMPRE 'N FORI GIOCO: hai un naso particolarmente grosso

GIORGIA MELONI

- AMMAZZETE CHE NASCA; CHE DIO TE L'ACCRESCA, COSI' CI'ANNAMO A PESCA: hai un naso esageratamente lungo

- C'HAI ER NASO COSI' GROSSO CHE PARE CHE TE SEI SNIFFATO ER VIAGRA: il tuo naso ha assunto delle dimensioni fuori dal comune

- C'HAI 'NA CAPOCCIA TARMENTE GROSSA CHE SI' TE VEDE MAZINGA CE 'NFILA DENTRO L'ASTRONAVE: sono stupito dalle dimensioni della tua scatola cranica

giorgia meloni

- SEI COSI' MAGRO CHE ER PIGIAMA TUO C'HA 'NA STRICIA SOLA: commento salace sulla stazza fisica di una persona

- SEI COSI' MAGRA CHE SE SCUREGGI DECOLLI: la tua prestanza fisica è decisamente

scarsa

- SEI COSI' MAGRA CHE SE TE METTI VICINO AN'AUTO TE SCAMBIANO PE'

L'ANTENNA DELLA RADIO: vedi sopra

- SEI TARMENTE SECCO CHE CO' 'NA CANDELA TE FACCIO 'NA RADIOGRAFIA: vedi sopra

- ME PARI 'NA SARSICCIA CHE 'E BRACCIA: il tuo sovrappeso è evidente

- SEI COSI' GRASSA CH'OGNI VORTA CHE FAI 'N GIRO SU TE STESSA E' ER COMPLEANNO TUO: hai una mole davvero esagerata

- QUELLA E' COSI' GRASSA CHE QUANNO FA MARCIA 'NDIETRO TE RISUCCHIA CO' LE CHIAPPE: vedi sopra

- C'HAI 'N'IDEA DE CELLULITE O TE SEI FATTA LI CARZONI DE COCCODRILLO?: non riesco a capire se quelle piccole increspature sulle tue gambe sono naturali o lavorate

GIORGIA MELONI IN SPIAGGIA

- PARE 'NA MOZZARELLA DE BUFALA CO' GLI'OCCHI/ PARE 'N SUPPLI' CO' LE GAMBE: la sua linea lascia alquanto a desiderare

- QUANDO VAI AR MARE SEI COSI' GRASSA CHE GREENPEACE SE METTE

'N'ALLERTA: vedi sopra

- C'HAI ER CULO CHIACCHIERATO: si vocifera che sei un omosessuale

- C'HAI 'N CULO CHE FA PROVINCIA: il tuo deretano è lungi dall'essere fotogenico

- C'HAI 'N CULO TARMENTE GROSSO CHE SE FAI ARIA SU 'NA BUSTA DE

CORIANDOLI E' CARNEVALE TUTTO L'ANNO: hai della natiche immense

giorgia meloni conferenza nadef

- C'HAI 'N CULO CHE PE' CHIAMA' DA 'NA CHIAPPA ALL'ARTRA DEVI FA

'N'INTERURBANA: le dimensioni del tuo gluteo sono notevoli

- C'HAI LI PELI DER CULO TARMENTE LUNGHI CHE OGNI VOLTA CHE SCUREGGI E' 'NA FRUSTATA: avresti bisogno di una rasatina ai peli

- A TE 'A RESIDENZA NUN TE LA DANNO PERCHE' C'HAI 'N CULO FUORI DAR

COMUNE: hai proprio un bel posteriore che non passa di certo inosservato

- MA CHE C'HAI AR POSTO DER CORE, 'NA MAJOLICA?: non sei affatto un tipo

giorgia meloni e la caprese 10

romantico e sensibile

- NUN TE RIPIJI MANCO CO' LA CINEPRESA: il tuo comportamento è talmente esagerato che dubito tu possa rinsavire

- C'HAI TANTA BARBA 'N FACCIA CHE SE TE MAGNI 'NA BANANA PARE 'N FILM

PORNO (rivolto ad una ragazza): sei una ragazza dal viso non troppo femminile

- SEI COSI' PELOSA CHE PURE LE PIATTOLE FANNO FATICA A TROVA' 'A STRADA DE CASA: hai un notevole e ripugnante manto peloso su tutto il corpo

- E' COSI' VECCHIA CHE DALLE TETTE GL'ESCE ER LATTE 'N PORVERE: non sembra una personalità femminile dall'aspetto giovanile

GIORGIA MELONI MEME BY VUKIC

- C'HAI LI BRUFOLI CHE LA FACCIA PARE 'N LIBRO BRAILLE: la tua acne pregiudica vistosamente l'estetica del tuo viso

- SI' TE FAI LI TATUAGGI SU' LE RECCHIE, DA LONTANO PARI 'N FARFALLONE: le tue orecchie sono un tantino ingombranti

- FRALLE GAMBE TE CE PASSA 'N CANE COR BASTONE 'NBOCCA: le tue gambe sono decisamente storte

- C'HO 'NO STOP CH'E' 'NA COLLA: il mio tasso tecnico nel giuoco del calcio è

decisamente eclatante

- C'HAI LI RAZZI AR CULO: sei un tipo molto veloce nella corsa

- SEI COSI' VELOCE CHE RIESCI A CACA' DA 'N TETTO, SCENNE DE CORSA E VEDE' ER BUCIO DER CULO CHE SE RICHIUDE: la tua velocità è proverbiale

giorgia meloni urla

- CHE 'E ZINNE SO' ANNATE 'N FERIE?: dicasi di ragazza non dotata di un seno

particolarmente procace

- C'HAI LE SACCOCCE A LUMACA: persona 'attaccata' al denaro, tirchia

- IN TESTA C'HAI 'NA MOSCA CHE TE FA PATTINAGGIO SUR GHIACCIO: la tua calvizie è molto pronunciata

- C'HAI ER CULO TARMENTE ROTTO CHE LI STRONZI TE ESCONO PE' INERZIA: la tua fortuna è alquanto eccessiva e ciò mi arreca un grande fastidio

- C'HAI PIU' CULO CHE ANIMA: sei veramente fortunato

- SEI TARMENTE FIJO DE 'NA MIGNOTTA CHE LI PAPPONI TE STANNO A CERCA' PE' OFFRITTE 'N LAVORO: sei proprio un birbantello

giorgia meloni

- E' ALTO 'N CAZZO E DU' FORMICHE A CAVACECIO: è piuttosto basso

- STO COSI' 'NCAZZATA CHE LI GLOBBULI ROSSI ME STANNO A EVAPORA': mi ribolle il sangue per l'arrabbiatura

- C'HAI PIU' COMPLESSI DER CONCERTO DER PRIMO MAGGIO: dicesi di persona che si fa molti problemi inutili

- E' ARIVATO FRA-CAZZO DA VELLETRI: dicesi di persona sbruffona

GIORGIA MELONI

- M'HAI FATTO SCENDE TARMENTE TANTO LI COJONI CHE POTREI FAJE FA ER

GIRO DER COLLO E USALLI COME SCIARPA: la tua presenza mi ha sfinito

- ME STAI VERAMENTE A STRESSA' ER CAZZO: guarda che se continui così non ti darò più ascolto

- MA CHE 'A SERA TU' MADRE T'ARIMBOCCA 'A LAPIDE?: persona poco incline al

divertimento mondano

- ABITI TRE CAPANNE DOPO TARZAN: la tua abitazione si trova ai confini del mondo

- STAI A BRUCA': riferito a una persona che non ha voglia di far nulla

- A DUMBO, ABBOTTONATE 'E RECCHIE CHE TIRA VENTO: hai delle evidenti orecchie a sventola

giorgia meloni 15

- TE PUZZA TARMENTE TANTO ER FIATO CHE CE FERMI ER TRAFFICO: il tuo alitare è così fastidioso ed intenso da paralizzare la viabilità urbana

- AO', MA CHE E' BISESTILE 'STO SEMAFORO?: il rosso di questo regolatore di traffico ha una durata francamente eccessiva

- AO', AR CULO TE C'ENTRA, MA 'N TESTA NO: dubito fortemente della tue capacità mentali

- AR POSTO DER PORTIERE C'AVEMO 'N CITOFONO: frase rivolta al portiere della propria squadra di calcio vista la sua scarsità

giorgia meloni

- TU MADRE DOPO CHE SEI NATO S'E' PULITA CAA CARTA IGGIENICA: sei un escremento parlante

Prima parte

giorgia meloni

