DAGOREPORT! - CON LA LUNGA CHIACCHIERATA TELEFONICA TRA BIDEN E XI, STATI UNITI E CINA HANNO RIPRESO UN DIALOGO CHE FA BEN SPERARE PER IL RITORNO DELLA PACE IN UCRAINA - IL PRESIDENTE CINESE HA TENUTO A CHIARIRE I SEGUENTI PUNTI: A) LA CINA È CONTRARIA ALLA GUERRA E NON FORNIRÀ ARMI ALLA RUSSIA; B) PUTIN E ZELENSKY, CHIAMATEMI: IO CI SONO – MA PER APRIRE IL NEGOZIATO DI PACE LA RICHIESTA DEL RAS-PUTIN NON È UNA COSA DA POCO: LE SANZIONI ECONOMICHE DEVONO FINIRE (I PRODOTTI NEI NEGOZI COMINCIANO A SCARSEGGIARE E RIPORTANO I VECCHI RUSSI AI TEMPI DELL’UNIONE SOVIETICA, MENTRE PER I GIOVANI È UNA SITUAZIONE INQUIETANTE CHE NON HANNO MAI VISSUTO)

DAGOREPORT

BIDEN XI JINPING

Con la lunga chiacchierata telefonica tra Biden e Xi Jin Ping, oggi Stati Uniti e Cina hanno ripreso un dialogo che fa ben sperare per il ritorno della pace in Ucraina. Il presidente cinese ha tenuto a chiarire i seguenti punti:

a) la Cina è contraria alla guerra e non fornirà armi alla Russia; b) se ci saranno cose utili che potrà fare la Cina, la Cina lo farà. Traduzione: Putin e Zelensky, chiamatemi: io ci sono. Quindi, per dare un contentino a Putin, Xi ha fatto presente a Biden che le sanzioni economiche verso la Russia sono esageratamente dure.

JOE BIDEN XI JINPING

Ecco: le sanzioni stanno impaurendo Putin: i prodotti nei negozi infatti cominciano a scarseggiare e riportano i vecchi russi ai tempi dell’Unione Sovietica, mentre per i giovani è una situazione che non hanno mai vissuto, quindi inquietante. E la richiesta del Ras-Putin non è una cosa da poco: nel momento in cui si aprirà il negoziato di pace con l’Ucraina, le sanzioni devono finire.

XI JINPING JOE BIDEN

XI PREME PER UNA «SOLUZIONE POLITICA»

Corriere.it - La Cina chiede agli Stati Uniti l’impegno per la pace e una soluzione politica della crisi in Ucraina. «Più è complicata la situazione, maggiore è la necessità di rimanere calmi e razionali», ha affermato Xi, citato dall’agenzia Xinhua, durante il colloquio in videoconferenza con il presidente Usa, Joe Biden. «Dobbiamo mostrare coraggio politico in ogni circostanza, creare spazio per la pace e lasciare spazio a una soluzione politica».

Xi Jinping e Vladimir Putin

XI-BIDEN: 'GUERRA NON CONVIENE A NESSUNO'

Ansa.it

La strada diplomatica per arrivare a una soluzione del conflitto russo-ucraino è stata caratterizzata oggi da una lunga telefonata, durata quasi due ore, tra il presidente americano Biden e quello cinese Xi.

L'attuale situazione nelle relazioni Cina-Usa "è direttamente dovuta al fatto che alcune persone negli Stati Uniti non hanno attuato l'importante consenso raggiunto da noi due", ha detto Xi nel colloquio con Biden, aggiungendo che "gli Stati Uniti hanno interpretato male e giudicato male le intenzioni strategiche della Cina", ha aggiunto Xi nel resoconto dell'agenzia Xinhua, sottolineando che i due Paesi "hanno differenze nel passato e nel presente e ce ne saranno anche in futuro. La chiave è gestirle perché una relazione sino-americana stabile e vantaggiosa per entrambe le parti".

putin zelensky biden

"Un conflitto non è nell'interesse di nessuno" ha poi detto il presidente cinese all'omologo americano. La crisi in Ucraina "è qualcosa che non vogliano vedere: gli eventi mostrano ancora una volta che le relazioni tra Stati non possono arrivare alla fase dello scontro, perché il conflitto e il confronto non solo nell'interesse di nessuno (...).

PUTIN E BIDEN

Dobbiamo guidare lo sviluppo delle relazioni Cina-Usa sulla strada giusta, ma dobbiamo anche assumerci le nostre dovute responsabilità internazionali per compiere gli sforzi per la pace e la tranquillità nel mondo" ha sottolineato Xi nel resoconto fornito dal Quotidiano del Popolo.