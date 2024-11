No. @elonmusk & PM @GiorgiaMeloni hanno ragione. Il fatto che i giudici del tribunale di Roma ritengano di essere al di sopra del governo e del processo democratico è una follia. Non sono una Corte costituzionale, quindi stanno oltrepassando la loro competenza in violazione della… https://t.co/Oq5j8RGlg8 — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) November 13, 2024

La politica della paraculaggine: pur di non dare torto agli assurdi e gravissimi attacchi di Elon Musk alla magistratura italiana sul tema migranti, (oggi il trumpiano alla ketamina ha ribadito il concetto parlando di “autocrazia non eletta”), dopo il sacrosanto intervento di Sergio Mattarella, Giorgia Meloni fa il 'camaleonte in barile': "Ascoltiamo sempre con grande rispetto le parole del Presidente della Repubblica”.

Attenzione: ovviamente la Statista della Garbatella non ha il coraggio di sottoscrivere tale irridente dichiarazione nei confronti del Capo dello Stato, in un comunicato stampa ufficiale della Presidenza del Consiglio. Macché. Fa ciò che sa fare meglio: la Ducetta furbetta. E sulle agenzie stampa brillano, come un ghigno beffardo, le seguenti parole: “si apprende da fonti di Palazzo Chigi”. Come fosse un'indiscrezione trapelata chissà come…

(Radiocor) - "Ascoltiamo sempre con grande rispetto le parole del Presidente della Repubblica”. Così, si apprende da fonti di Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'intervento del Capo dello Stato Sergio Mattarella, arrivato dopo l'attacco ai giudici italiani sul tema migranti da parte di Elon Musk.

