gennaro sangiuliano in visita al cairo con il ministro egiziano Sherif Fathy - 5 agosto 2024

Mentre l’Italia si sollazzava col secchiello e la paletta, lo scorso 5 agosto Gennaro Sangiuliano atterra a Il Cairo per incontrare Il ministro della Cultura dell'Egitto, Ahmed Fouad. Missione ufficiale fortemente voluta dal premier Giorgia Meloni perché, secondo la Ducetta della Garbatella, l’Egitto ha una importanza strategica nell’ambito del suo immaginario Piano Mattei.

gennaro sangiuliano in visita al cairo - 5 agosto 2024

Per Gennarino la missione per “discutere delle prospettive di futura cooperazione nei settori del cinema, delle arti e della conservazione del patrimonio culturale” è destinata a trasformarsi in una Apocalisse di cuori infranti. Tutto si incasina quando la moglie Federica Corsini, che per la gioia di Maria Rosaria negli ultimi mesi non si era mai interessata di seguirlo in viaggi di lavoro a Sanremo e convegni culturali a Polignano a mare, esprime al suo Bombolo coniugale la decisa volontà di accompagnarlo nel viaggio d’Egitto, visitando piramidi e incrociando faraoni.

GENNARO SANGIULIANO CON LA MOGLIE FEDERICA CORSINI ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA

Cazzo! E ora chi glielo dice alla Nefertari di Pompei a cui ho bufaleggiato che il mio matrimonio era finito, logorato dal tempo crudele?, così si incartano le sinapsi del Farfallone del Golfo che, quando si appalesa felice in pieno climax nelle foto instagrammate dalla Boccia-ridens, ha l’anulare della mano sinistra priva della fede coniugale (gliel’ha fatta sfilare la ‘’pompeiana esperta’’ ma anche gelosa? Ah, saperlo…).

MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO AL FESTIVAL DEL LIBRO POSSIBILE POLIGNANO A MARE

Alla ferale notizia del viaggio del “suo” ministro al guinzaglio della moglie resuscitata, l’ira della Boccia, già a livelli di guardia per i rapporti di ‘Genny Delon’ con “altre donne” (sarebbero tre, di cui due del mondo dello spettacolo) svelati dalla Boccia su La7 - “altre donne” che hanno già ottenuto dal ‘O ministro arrapato incarichi ben remunerati (mentre il ruolo di “Consigliera per i Grandi Eventi” è a titolo gratuito); a quel punto di non ritorno, l’incazzatura della Bambolona avrebbe raggiunto lo stadio dell’eruzione vesuviana.

MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO A SANREMO IL 16 LUGLIO 2024

(A proposito. In quei primi e convulsi giorni di agosto, una ferita appare sulla fronte spaziosa del ministro; la lesione che, all’indomani dell’eruzione del caso Boccia impazza sui social, è il risultato di “un incidente domestico”, come si giustifica lui al Collegio Romano, oppure è la conseguenza di una facinorosa scenata della possessiva Poppea di Pompei? Ah saperlo…).

meme sul caso gennaro sangiuliano maria rosaria boccia 7

Terrorizzato dalla moglie, minacciato dall’amante, assediato da “altre donne”, lo sciupafemmine del governicchio Meloni sbriga la visita a Il Cairo nel più stretto tempo possibile e soprattutto, per l’immortale serie: ‘’occhio non vede, cuore non duole’’, magari anche per evitare altre ed eventuali zoccolate in testa, si premura di non far pubblicare su giornali e siti immagini e video della missione egiziana dove lui naneggia rotolando come una boccia al fianco della statuaria consorte.

(Massì, la commedia all’italiana è viva e ha occupato palazzo Chigi).

