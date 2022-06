POSTA! - CARO DAGO, DUE PERSONAGGI (MOLTO) MINORI DELLA POLITICA ITALIANA, SALVINI E CONTE, VORREBBERO METTERE IN DIFFICOLTÀ IL GOVERNO: IL PRIMO DA TRE ANNI NON INDOVINA PIÙ NEMMENO LA STRADA DI CASA L'ALTRO NON HA ANCORA CAPITO COSA DEVE FARE UN... POLITICO, SUSCITANO ILARITÀ. SAREBBE L'OCCASIONE BUONA PER RISPEDIRLI A CASA, A CONTE FORSE QUALCOSA NELLO STUDIO ALPA GLI FARANNO FARE, MA SALVINI? QUALCOSA AL PAPEETE? - IN RUSSIA FIUMI DI BENZINA SENZA AUTOMOBILI. DA NOI AUTOMOBILI A SECCO DI BENZINA. COSÌ NON SE NE ESCE