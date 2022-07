SALUTAME A KHASHOGGI! – JOE BIDEN È ARRIVATO IN ARABIA SAUDITA E NON HA STRETTO LA MANO A MOHAMMED BIN SALMAN: IL PRESIDENTE USA HA SALUTATO MBS BATTENDO IL PUGNO. COSÌ PENSA DI SALVARE LA FACCIA: DOPO AVERLO INFAMATO PER MESI PER VIA DELL’OMICIDIO DI JAMAL KHASHOGGI, ORA HA UN DISPERATO BISOGNO DI LUI PER MITIGARE IL CARO PETROLIO E IN FUNZIONE ANTI-IRAN - I DUE, ALLE DOMANDE SULL'OMICIDIO DEL GIORNALISTA E SUI VECCHI DISSIDI, NON HANNO RISPOSTO...