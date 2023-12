DAGOREPORT! – ALLARME ROSSO TRA GLI EUROPOTERI: LA VITTORIA DEL DESTRORSO GEERT WILDERS IN OLANDA È FUMO NEGLI OCCHI PER BRUXELLES. MA IL PIÙ TERRORIZZATO DI TUTTI DAL POSSIBILE GOVERNO UBER-SOVRANISTA È MACRON, CHE TEME DI PRENDERE UNA SBERLA DA MARINE LE PEN ALLE EUROPEE – IL TOYBOY DELL’ELISEO STA PROVANDO A SPINGERE GLI ALTRI LEADER DEI PAESI BASSI A FORMARE UN “CORDONE SANITARIO”, CON UNA FORMULA ALL’ITALIANA: GOVERNO DI LARGHE INTESE CON PREMIER TECNICO…

La grande affermazione elettorale di Geert Wilders in Olanda ha allertato gli euro-poteri.

Ma il più timoroso di tutti è il presidente francese, Emmanuel Macron. Dal giorno dopo lo scrutinio elettorale in Olanda, l’Eliseo si è messo in moto per impedire al leader del Partito per la Libertà (Pvv) di formare il governo.

In che modo? Spingendo gli altri leader a formare un “cordone sanitario” attraverso una formula “all’italiana”: governo di larghe intese con premier tecnico.

Il toyboy dell’Eliseo è particolarmente attivo perché ritrovarsi un Wilders alla guida dei Paesi Bassi significa, in prospettiva, fare un regalo alla grande nemica Marine Le Pen, che potrebbe approfittarne alle elezioni europee del 2024.

In più, il portacipria di Brigitte ha costruito negli anni un rapporto privilegiato con l’ex premier olandese, Mark Rutte, che sogna di diventare il prossimo segretario generale della Nato, e che sta provando a convincere il suo partito, il VVD, a non dare alcun tipo di appoggio al biondo Wilders.

