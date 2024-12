"Non mi rompessero il cazzo con i capelli. Qui sono tutti pelati" I fuorionda di Giambruno tra aggiustamenti di ciuffo, ravanate ai piani bassi, scene da provolone e lezioni di sartoria pic.twitter.com/3PSkwg4asC — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 18, 2023

Il destino professionale di Andrea Giambruno è nelle mani di Giorgia Meloni e Pier Silvio Berlusconi. I due si sono confrontati per capire quale possa essere il destino del papà di Ginevra.

Il ciuffo erettile del Palatino ha l’ossessione di tornare in video ma, dopo i fuorionda imbarazzanti, diffusi da Striscia la Notizia, in cui ammiccava alle colleghe parlando di “threesome” e “foursome” al grido di “qui si scopa!”, è stato retrocesso al lavoro autoriale di “Diario del giorno”.

Anche Pier Dudi, nella conferenza stampa fiume a Cologno Monzese, ha parlato dell’ex compagno della Meloni con non molto entusiasmo: “Il futuro di Giambruno? Vedremo, è un giornalista Mediaset e di sicuro tornerà in video. Ad oggi non ci sono progetti specifici che lo riguardano, ma penso che lui debba essere contento di lavorare ad un prodotto di cui è responsabile. Se c'è un atteggiamento nei confronti di Giambruno è un atteggiamento protettivo. E non solo".

Sarà, intanto è stata aperta una trattativa tra il braccio destro di Pier Silvio, Niccolò Querci, e il civettuolo Giambruno per trovare un accordo sulla eventuale liquidazione...

(Adnkronos) - "Andrea Giambruno è responsabile di un segmento info che è 'Diario del Giorno' e credo che questo sia più importante di andare o no in video". Lo ha detto l'ad di Mfe-MediaForEurope, Pier Silvio Berlusconi, nel corso di un incontro con la stampa negli studi Mediaset a Cologno Monzese.

Parlando del futuro del giornalista, l'ad dice: "Vedremo, è un giornalista Mediaset e di sicuro tornerà in video. Ad oggi non ci sono progetti specifici che lo riguardano, ma penso che lui debba essere contento di lavorare ad un prodotto di cui è responsabile".

Dopo le polemiche seguite ad alcuni fuori onda, che hanno portato la premier Giorgia Meloni, all'epoca sua compagna di vita, ad interrompere la loro relazione sentimentale e la rete a sospenderlo dalla conduzione del programma, Pier Silvio Berlusconi assicura: "Se c'è un atteggiamento nei confronti di Giambruno è un atteggiamento protettivo. E non solo".

PIER SILVIO BERLUSCONI

Sul mancato intervento del giornalista alla trasmissione 'Belve' di Francesca Fagnani su Rai2, seguito poi alla presenza nella trasmissione 'Dritto e Rovescio' di Paolo Del Debbio su Rete4, l'ad spiega: "E' un giornalista di Mediaset ed è normale che vada prima a un programma di Mediaset. Lo abbiamo invitato da un'altra parte e così è stato".

