DAGOREPORT – LA PAZZA IDEA DI CANDIDARE MATTEO PIANTEDOSI IN CAMPANIA È FRUTTO DEL PRAGMATISMO DI GIORGIA MELONI. IL MINISTRO DELL’INTERNO È TITUBANTE, MA SALVINI È D’ACCORDO: IN CASO DI CONDANNA AL PROCESSO OPEN ARMS (RISCHIA SEI ANNI), INTENDE MOBILITARE LA MAGGIORANZA IN UNA BATTAGLIA CONTRO LE TOGHE. IL COLPO DI SCENA CHE SOGNA IL “CAPITONE”? IL RITORNO AL VIMINALE, CHE SAREBBE LA “VENDETTA” PERFETTA SULLA MAGISTRATURA…

La pazza idea di candidare a governatore in Campania il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è frutto del pragmatismo di Giorgia Meloni: non avendo il centrodestra alcun candidato forte per la successione a Vincenzo De Luca, la premier ha pensato a un volto che ben incarna quell’idea di ordine e legalità che la destra vuole spendere per una Regione più che problematica.

Quando si è visto proporre la candidatura, l’ex prefetto irpino è stato titubante: non ha detto né sì né no, ed è corso a parlarne con il suo grande sponsor, Matteo Salvini, di cui è stato capo di gabinetto all’epoca del Governo Conte I (quando il leghista era ministro dell’Interno).

Il segretario del Carroccio ha spiazzato Piantedosi, appoggiando la proposta. Una “benedizione” più che interessata, visto che Salvini, in caso di condanna nel processo Open Arms (la sentenza arriverà entro dicembre, e la procura ha chiesto sei anni), intende mobilitare la Lega e l’intera maggioranza in una battaglia a sua difesa.

Il colpo di scena che sogna Salvini è uno scontro frontale con la magistratura: mandando Piantedosi in Campania, spera di tornare alla guida del Viminale. Un braccio di ferro con le toghe che, nella testa del “Capitone”, avrebbe il sapore della vendetta. Della serie: voi mi punite, condannandomi per aver difeso la sicurezza nazionale. E io torno a occuparmene.

Estratto dell’articolo di Gabriella Cerami per “la Repubblica”

https://www.repubblica.it/politica/2024/11/19/news/salvini_elezioni_emilia_romagna_congresso_lega-423657039/

[…] Il sogno irrealizzabile del vicepremier sarebbe quello di riprendersi il dicastero a lui caro del Viminale. Sarebbe la ragione per la quale Salvini si direbbe pronto a sostenere la candidatura di Matteo Piantedosi alle prossime regionali in Campania: una mossa che libererebbe appunto il posto di ministro dell’Interno. Peccato che quella strada - come avvenuto a inizio legislatura - gli sia inesorabilmente preclusa per volontà della premier Meloni. […]

Estratto dell’articolo di Antonio Fraschilla per “la Repubblica”

https://www.repubblica.it/politica/2024/11/19/news/salvini_elezioni_emilia_romagna_congresso_lega-423657039/

Il mantra del ministro in queste ore è quello dell’abbassamento dei toni: «Nella vita si vince e si perde, io guardo avanti. Il prossimo governatore Veneto? Vedremo», dice prendendo tempo. L’obiettivo primario, in questo scenario terremotato, resta quello di salvarsi.

