23 set 2020 11:17

DAGOREPORT - NON HA VINTO IL PD DI ZINGA, BENSÌ I GOVERNATORI (EMILIANO E DE LUCA), TRANNE IN TOSCANA DOVE HA VINTO LA PAURA DI AVERE IN CASA SALVINI - AL NAZARENO NE SONO BEN CONSAPEVOLI. MA NON È GIUNTA L’ORA DI FARLO SALTARE. RIPETONO A TUTTI DI STARE CALMI E DI ASPETTARE UN PASSO FALSO DI ZINGA QUANDO ANDRÀ DA CONTE A TRATTARE MES, RECOVERY FUND, RIFORMA ELETTORALE - E SUL RECOVERY FUND, L’ASSE CONTE-ZINGA RISCHIA PERCHE' C’È L’ACCORDO DI DARE AMPIA MANO LIBERA A GUALTIERI: IPOTESI CHE OVVIAMENTE FA INCAZZARE LA MINORANZA DEL PD, ITALIA VIVA, LEU E SOPRATTUTTO DI MAIO CHE NON VUOLE ESSERE ASSOLUTAMENTE TAGLIATO FUORI DALLA SPARTIZIONE DEI 209 MILIARDI UE