DAGOREPORT

OGGI INIZIA UNA SETTIMANA CRUCIALE PER I TRE CABALLEROS MELONI-SALVINI-TAJANI: RIUSCIRANNO I NOSTRI EROI A METTERE NEL CASSETTO I VAFFA PER VARARE LA FINANZIARIA?

È una settimana cruciale per i tre caballeros del Governo: Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani dovranno trovare la quadra alla legge finanziaria, e appianare tutti i contrasti emersi in maggioranza nelle ultime settimane. Tra divisioni manifeste e flop elettorali, dispettucci e “paraculetti”, il clima di tensione si è acuito dopo le sconfitte alle Regionali in Umbria ed Emilia Romagna.

Ma l’eco delle divisioni si è allungata anche ai giorni scorsi, con nuove tensioni in maggioranza.

Gli ultimi scazzi sono legati alla riforma organizzativa della Farnesina, a cui sta lavorando Antonio Tajani, con l’idea di creare la figura del direttore generale (ipotesi a cui si oppone Mantovano), e la nomina di Claudio Gemme come ad di Anas. Gemme è considerato troppo vicino alla Lega e di conseguenza non piace a Giorgia Meloni e Antonio Tajani.

A pendere sulla cofana bionda della Meloni c’è poi lo spadone di Damocle delle Riforme: il premierato caro a Fratelli d’Italia è finito in soffitta, l’autonomia leghista è stata rimandata alle calende greche, e resta in campo soltanto quella della giustizia by Forza Italia. È probabile che a breve inizino i dispetti nei confronti degli azzurri per non concedere a Tajani una vittoria. Con l'ok alla riforma simbolo del berlusconismo, Forza Italia sarebbe l'unico partito a ottenere la sua riforma-bandiera…

