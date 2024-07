SE "AMERICA FIRST" DI TRUMP CONQUISTERA' LA CASA BIANCA PER L'EUROPA NULLA SARA' COME PRIMA

DAGOREPORT

trump VANCE convention repubblicana

Se l’America first, nuovo vangelo di Donald Trump e del suo candidato vicepresidente, J.D. Vance, dovesse trasformarsi nella bussola di Washington in politica estera, cosa succederà all’Unione europea?

Che l’Ue non piaccia a Trump è noto, nei suoi 4 anni da presidente non ha mancato di evidenziare l’irrilevanza del vecchio Continente rispetto all’emergente area indo-pacifica, ha criticato i suoi partner europei per lo scarso impegno economico a finanziare la Nato, ed è entrato in conflitto con i leader dell’Ue, a partire da Emmanuel Macron.

Zhu Rongji e Bill Clinton nel 1999

Ora l’Europa finisce nel mirino anche del rampante Vance, che ha già messo in chiaro a non avere intenzione di occuparsi del futuro destino dell’Ucraina, a cui invece Biden e Blinken hanno dedicato molti miliardi (“Non è nel nostro interesse”, ha detto in un’intervista al New York Times di un mese fa).

Le parole del duplex repubblicano sono suonate come un fragoroso gong nelle orecchie dei capoccioni di Bruxelles, che da anni sonnecchiano sotto l’ombrello militare americano.

XI JINPING ABBRACCIA VLADIMIR PUTIN

L’irrilevanza dell’Europa, agli occhi di Trump, fa da contraltare all’assoluta preminenza del dossier cinese, onnipresente nei suoi comizi e nelle sue proposte politiche.

Un colosso, quello di Pechino, che deve molto alla sufficienza dell’Occidente: fu Bill Clinton a volere la Cina nell’Organizzazione mondiale del commercio e da allora tutti i leader del mondo libero hanno sottovalutato il Dragone, ignorando la specificità del carattere cinese.

PARTNER COMMERCIALI UE - DATI 2022

A differenza di quei trangugia-vodka dei russi, incartapecoriti nella loro atavica pigrizia da imperialismo neo-zarista da quattro rubli, il miliardo e mezzo di sudditi di Xi Jinping sgobbano. In tutti i campi. Studiano, copiano, implementano, realizzano: dall’alta tecnologia alla manifattura, dalle auto elettriche ai pannelli solari, la Cina ha il monopolio o è altamente competitiva in molti settori.

Negli anni, il regime comunista ha mostrato la sua potenza commerciale diventando il primo Paese per export in Europa (nel 2022 erano stati raggiunti i 627 miliardi di prodotti che l’Ue aveva acquistato da Pechino).

XI JINPING GIUSEPPE CONTE

Una corrispondenza d’amorosi e danarosi sensi che ha subito una piccola battuta d’arresto con lo scoppio della guerra in Ucraina: gli Stati Uniti hanno provato a imporre all’Unione europea un graduale sganciamento dalla Cina. Il cosiddetto “de-coupling”, reinterpretato dai vertici di Bruxelles come “de-risking”.

Tradotto: una volta spezzato il legame politico e commerciale tra Europa e Russia (tagliandoci le forniture di gas a basso costo che hanno garantito per anni il successo dell’industria tedesca), mettendo al bando Putin e i suoi oligarchi, Washington pretendeva, e pretende ancora, la stessa distanza verso Pechino.

usa vs cina

Gli Stati Uniti hanno un obiettivo chiaro: la loro supremazia globale. Per raggiungerla, devono depotenziare il loro principale competitor.

Il miglior modo per farlo è isolarlo dalla parte di mondo più ricca e sviluppata, cioè l’Occidente. Un’Europa che flirta con Xi Jinping, e si lega mani e piedi con un imponente interscambio, finisce per danneggiare i piani dello zio Sam.

DONALD TRUMP DJ VANCE

Ogni ipotesi di “Via della Seta”, infatti, è stata stroncata dalle pressioni americane e l’Italia stessa, che aveva firmato il memorandum filo-Pechino ai tempi del Conte I, ha dovuto rinculare senza fiatare.

Ora, però, con quei due esaltati populisti di Trump e Vance, lo scenario potrebbe mutare radicalmente. Se Washington molla l’Europa, l’Europa dove va?

viktor orban vladimir putin

Se a Bruxelles ci fossero politici con zebedei notevoli, metterebbero gli attributi sul tavolo dicendo: “Ci abbandonate? Benissimo. Noi ricominciamo a fare affari con la Cina. E pure con la Russia, le cui risorse naturali servono alle nostre industrie”.

Senza dimenticare che gli Stati Uniti importano 509 miliardi di beni e servizi dall’Unione europea, a conferma di una codipendenza impossibile da ignorare.

VIKTOR ORBAN IN VISITA DA DONALD TRUMP A MAR-A-LAGO

In questo scenario si muove come un’anguilla Viktor Orban. Il premier ungherese, che ha un bel pelo sullo stomaco, da presidente di turno dell’Ue ha trotterellato andando a visitare Zelensky, Putin, Xi Jinping e Trump, per poi redigere un piano in dieci punti per la pace in Ucraina: una lettera con cui il “Viktator” striglia l’Europa sulla gestione del conflitto, ma anche un modo per mettere le mani avanti e preparare il terreno a una nuova fase nei rapporti internazionali dell’Ue.

Quando Trump, grande sostenitore di Orban, deciderà di rompere i legami con l’Europa, sarà necessario tornare ad avere relazioni con Russia e Cina. E lui sarà in prima fila a reclamare il ruolo di pontiere tra Oriente e Occidente.

joe biden ursula von der leyen biden zelensky vertice nato

DONALD TRUMP DJ VANCE DONALD TRUMP E JD VANCE ALLA CONVENTION REPUBBLICANA DI MILWAUKEE donald trump e jd vance DONALD TRUMP TRA I SUOI FIGLI E JD VANCE

SAGOMA DELLA PORTAEREI USA GERALD FORD CREATA DALLA CINA viktor orban e vladimir putin viktor orban e vladimir putin 2 guerra usa cina taiwan usa vs cina CINA VS USA 2

volodymyr zelensky e joe biden bilaterale al g7 di borgo egnazia 2 JOE BIDEN E ZELENSKY VIKTOR ORBAN DONALD TRUMP

biden zelensky vertice nato

GUERRA DEI DAZI TRA USA E CINA