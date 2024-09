UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CHE VIENE SBUGIARDATO E PRESO A PESCI IN FACCIA IN DIRETTA DA UNA BAMBOLONA DI POMPEI…

1. SI DIMETTE O NON SI DIMETTE? 'O MINISTRO 'NNAMMURATO NON MOLLA MANCO PER IL CAZZO!

Meloni su Sangiuliano "mi ha garantito che questa persona non ha avuto accesso a nessun documento riservato del G7 e che neanche un euro degli italiani è stato speso per lei"... la prima garanzia è smentita dai fatti, figurarsi la seconda...bugiardi#Meloni #Sangiuliano #Boccia pic.twitter.com/EkhZFKU4W6 — Sirio ? (@siriomerenda) September 2, 2024

meme gennaro sangiuliano maria rosaria boccia 5

COMUNICATO

“Sono stato a colloquio con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per ribadire la verità delle mie affermazioni contenute nella lettera inviata questa mattina al quotidiano ‘La Stampa’: mai un euro del ministero, neanche per un caffè, è stato impiegato per viaggi e soggiorni della dottoressa Maria Rosaria Boccia che, rispetto all'organizzazione del G7 Cultura, non ha mai avuto accesso a documenti di natura riservata”.

Lo dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

DAGOREPORT

SI dimette o non si dimette? 'O Ministro 'nnammurato non molla manco per il cazzo! E continua ad arrampicarsi sugli specchi della menzogna (vedi il sopracitato comunicato del governo).

A questo punto, il bene del patria, anzi della Nazione come la chiama Meloni, è nelle mani di Maria Rosaria Boccia. Dai! Tira fuori tutto, unghie audio e mail, e spedisci l’infingardo farfallone a gorgheggiare “Malafemmina” in qualche trattoria di Posillipo. Fallo per la tua dignità di sedotta e abbandonata.

MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

La Melona aveva cogitato: prima che una possibile slavina giudiziaria possa colpire anche il ministro del Turismo, Daniela Santanché, meglio far fuori subito il farfallone partenopeo e parte-pompeiano. Per un solo ministro che si dimette, Mattarella non chiederà di procedere all’aborrito rimpasto.

Sul caso Sangiuliano, non a caso, stamattina è intervenuto Sergio Mattarella (è il capo dello Stato che nomina i ministri su proposta del premier) contattando la Ducetta della Garbatella, fresca reduce dalla micidiale figura di palta di ieri sera, ospite su Rete4 della trasmissione del zerbinato Paolo Del Debbio (forte con i deboli, debole con i forti).

Credere alle falsità del “Bombolo del Golfo” per poi difenderlo pubblicamente davanti alle telecamere, anziché invitarlo a convocare una conferenza stampa per giustificarsi e/o discolparsi del suo rapporto con Maria Rosaria Boccia, è stato il primo errore della Sora Giorgia.

PAOLO DEL DEBBIO - GIORGIA MELONI

La Ducetta ha abboccato come una pollastra qualunque, ennesima prova di un premier privo dei fondamentali della cultura politica, quando ha messo la mano sul fuoco: “Sangiuliano mi ha garantito che ‘questa persona’ non ha avuto accesso a nessun documento riservato”.

Ora, qualcuno dei suoi tanti camerati di Palazzo Chigi le ha mai messo sotto il nasino la mail del direttore del parco archeologico di Pompei, pubblicato domenica scorsa da Dagospia, che nero su bianco cita la “dott.ssa Boccia”, in merito all’organizzazione del prossimo G7 della cultura a Pompei?

MAIL VISITA DI GENNARO SANGIULIANO CON MARIA ROSARIA BOCCIA AGLI SCAVI DI POMPEI

E quando “Io so’ Giorgia” ha sottolineato che “neanche un euro degli italiani e dei soldi pubblici è stato speso”, ha chiesto prima di presentarsi da Del Debbio informazioni e dati e resoconti delle spese sostenute nel corso degli ultimi mesi da ‘O Ministro ‘nnammurato” nelle sue scorribande per il paese, immancabilmente francobollato e sovrastato dai boccoli della Boccia?

La difesa di Genny Delon sarà che pagava tutto di tasca sua, come scrive oggi nella lettera a “La Stampa”: “Mai un euro del ministero è stato impegnato”.

Ma la Boccia ha sputtanato a volo d’uccello sia il cascamorto napoletano sia Giorgia Meloni: “Io non ho mai pagato nulla. Mi è sempre stato detto che il ministero rimborsava le spese dei consiglieri tant'è che tutti i viaggi sono sempre stati organizzati dal Capo Segretaria del Ministro”. Punto.

Mai si era mai visto, nemmeno ai tempi del Bunga Bunga, un presidente del Consiglio che viene sbugiardato e praticamente preso a pesci in faccia in diretta dalla Bambolona sedotta e abbandonata di Pompei. Davanti alle fregnacce della Melona, eccola correre sulla sua pagina Instagram e postare un documento del G7 in suo possesso. Telo do io il gossip”

MARIA ROSARIA BOCCIA CONTRO GIORGIA MELONI SU INSTAGRAM

Basta? Non basta! Si è incazzata pure per l’insolente trattamento (“Questa persona”) ricevuto dalla premier coatta: "Questa persona ha un nome, un cognome e un titolo", ha ribattuto. Gran finale: tagga Giorgia Meloni con l'immagine di un Pinocchio!

GIORGIA MELONI - OSPITE A 4 DI SERA

le storie instagram di maria rosaria boccia contro gennaro sangiuliano 5 carmine lo sapio gennaro sangiuliano maria rosaria boccia gennaro sangiuliano maria rosaria boccia MAIL VISITA DI GENNARO SANGIULIANO CON MARIA ROSARIA BOCCIA AGLI SCAVI DI POMPEI gennaro sangiuliano senza fede nel post di maria rosaria boccia gennaro sangiuliano senza fede la nomina fantasma - vignetta by giannelli sul caso boccia - sangiuliano gennaro sangiuliano a pompei senza fede il 23 luglio con davanti maria rosaria boccia maria rosaria boccia carmine lo sapio gennaro sangiuliano maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano alla pinacoteca di brera gennaro sangiuliano con girolamo la russa e maria rosaria boccia alla pinacoteca di brera 3 maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano alla camera 1 maria rosaria boccia gennaro sangiuliano 2 post di maria rosaria boccia sulla nomina a consigliere di sangiuliano maria rosaria boccia gennaro sangiuliano storia instagram di maria rosaria boccia sulla nomina di sangiuliano a consigliere dei grandi eventi maria rosaria boccia con gennaro sangiuliano maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano alla camera 3 maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano alla camera 2 post di maria rosaria boccia sulla nomina a consigliere di sangiuliano 1 Maria Rosaria Boccia GENNARO SANGIULIANO GIUSEPPE CRUCIANI A POLIGNANO maria rosaria boccia gennaro sangiuliano maria rosaria boccia a pranzo con gennaro sangiuliano a taormina meme maria rosaria boccia - sangiuliano come san gennaro gennaro sangiuliano con maria rosaria boccia alla pinacoteca di brera 2 GENNARO SANGIULIANO CON MARIA ROSARIA BOCCIA AL FORTE SANTA TECLA DI SANREMO. GENNARO SANGIULIANO CON MARIA ROSARIA BOCCIA AL FORTE SANTA TECLA DI SANREMO GENNARO SANGIULIANO CON MARIA ROSARIA BOCCIA AL FORTE SANTA TECLA DI SANREMO CARMINE LO SAPIO - GENNARO SANGIULIANO - MARIA ROSARIA BOCCIA maria rosaria boccia contro giorgia meloni 1 maria rosaria boccia gennaro sangiuliano. gennaro sangiuliano a pompei senza fede il 23 luglio gabriele parpiglia e sangiuliano senza fede maria rosaria boccia gennaro sangiuliano le storie instagram di maria rosaria boccia contro gennaro sangiuliano 1 gennaro sangiuliano senza fede a ercolano gennaro sangiuliano riceve le chiavi d oro di pompei (dietro al sindaco, spunta maria rosaria boccia) gennaro sangiuliano a pompei senza fede il 23 luglio maria rosaria boccia in prima fila con gennaro sangiuliano a sanremo MARIA ROSARIA BOCCIA - GENNARO SANGIULIANO gennaro sangiuliano con maria rosaria boccia e il sindaco di pompei carmine lo sapio BOCCIA - VIGNETTA SUL CASO SANGIULIANO - BY ROLLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA DAGO-SCOOP SULLA MAIL RISERVATA RICEVUTA DA MARIA ROSARIA BOCCIA INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI POMPEI SUL CASO SANGIULIANO BOCCIA le storie instagram di maria rosaria boccia contro gennaro sangiuliano 8 le storie instagram di maria rosaria boccia contro gennaro sangiuliano 2 le storie instagram di maria rosaria boccia contro gennaro sangiuliano 3 le storie instagram di maria rosaria boccia contro gennaro sangiuliano 4 carmine lo sapio maria rosaria boccia sangiuliano le storie instagram di maria rosaria boccia contro gennaro sangiuliano 7 le storie instagram di maria rosaria boccia contro gennaro sangiuliano 6 carmine lo sapio maria rosaria boccia sangiuliano OPERAZIONE SAN GENNARO - MEME BY LABOND GIORGIA MELONI E LO SCACCHIERE INTERNAZIONALE - VIGNETTA BY ROLLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA VORTICE DI MAGGIORANZA - IL GIORNALONE - LA STAMPA GIULIANO L APROSTATA - MEME BY EMILIANO CARLI MEME SUL VIDEO DI GIORGIA MELONI CON GIANCARLO GIORGETTI - IL GIORNALONE - LA STAMPA maria rosaria boccia contro giorgia meloni maria rosaria boccia contro giorgia meloni su instagram