Grazia Longo per www.lastampa.it

maria rosaria boccia gennaro sangiuliano

Maria Rosaria Boccia mette ancora più nei guai il ministro della Cultura. Nella sua lunga lettera alla Stampa, in cui cerca di prendere le distanze dalla donna, Gennaro Sangiuliano spiega che lei non ha mai preso un euro dal ministero. E lei, in una nutrita serie di stories su Instagram, scrive: «Io non ho mai pagato nulla. Mi è sempre stato detto che il ministero rimborsava le spese dei consiglieri tant’è che tutti i viaggi sono sempre stati organizzati dal Capo segreteria del ministro».

Sangiuliano sostiene che Boccia non ha partecipato alle riunioni operative per il G7 della cultura a Pompei. E lei sibillina replica: «Quindi non abbiamo mai fatto riunioni operative? Non abbiamo mai fatto sopralluoghi? Non ci siamo mai scambiati informazioni?». Secondo l’influencer e imprenditrice di moda «dopo 8 giorni di silenzio» la lettera del ministro è come «una toppa peggio del buco».

LA LETTERA DI GENNARO SANGIULIANO ALLA STAMPA

Maria Rosaria Boccia sconfessa Sangiuliano su tutta la linea e sulla nomina a consigliera per i grandi eventi (che per Sangiuliano non le sarebbe mai stata affidata) afferma: «Siamo sicuri che la nomina non ci sia mai stata? A me la voce che chiedeva di strappare la nomina sembrava femminile. La riascoltiamo insieme?».

La quarantunenne di Pompei allude quindi al fatto di essere in possesso di file audio che provano quello che dice. Attendiamo nuovi sviluppi.

