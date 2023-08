9 ago 2023 20:34

DAGOREPORT - VOCI DAL COLLE - MATTARELLA SUDA DI IRRITAZIONE. PER TRE MOTIVI. INTANTO, IL CAPO DELLO STATO NON HA GRADITO CHE IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO, FRANCESCO ROCCA, NON ABBIA SPEDITO IL PRODE “GIORDANO BRUNO” DE ANGELIS AD OCCUPARSI DI UN ALTRO INCARICO, VISTO CHE RICOPRE IL RUOLO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - SECONDO: LA MUMMIA SICULA, VIA ALFREDO MANTOVANO, SI ASPETTAVA QUALCHE “SEGNALE” DALLA MELONI SULLE DICHIARAZIONI DEL NEGAZIONISTA MARCELLO DE ANGELIS - TERZO: IL DECRETO OMNIBUS, QUEL SALSICCIONE DI POPULISMO CHE COMPRENDE DI TUTTO UN PO’: DAL GRANCHIO BLU ALLA TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI…