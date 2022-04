4 apr 2022 16:34

DAMILANO SI RICICLA SUBITO IN RAI - SARÀ L’EX DIRETTORE DELL’ESPRESSO A CONDURRE LA STRISCIA QUOTIDIANA DI APPROFONDIMENTO SU RAI3, FORTISSIMAMENTE VOLUTA DA FUORTES: COMINCERÀ ALLE 20.35 E DURERÀ 10 MINUTI, GIUSTO IN TEMPO PER NON FAR SLITTARE “UN POSTO AL SOLE” (I FAN DELLA SOAP SONO MOLTI DI PIÙ DI QUELLI DI DAMILANO, E SI ERANO RIBELLATI QUANDO DAGOSPIA PUBBLICÒ LA NOTIZIA DEL POSSIBILE SPOSTAMENTO DI FASCIA…)