DANDOLO FLASH! – NON SOLO LA LEGA: CHI E' QUEL SENATORE RENZIANO CHE INTRATTIENE DA TEMPO RAPPORTI CON INFLUENTI OLIGARCHI RUSSI? LA SUA COMPAGNA DIRIGE UN HOTEL STELLATO DI PROPRIETÀ DI UN NOTO E DISCUSSO TYCOON MOSCOVITA. CHI È? AH, SAPERLO...-
DANDOLO FLASH! – NON SOLO LA LEGA: CHI E' QUEL SENATORE RENZIANO CHE INTRATTIENE DA TEMPO RAPPORTI CON INFLUENTI OLIGARCHI RUSSI? LA SUA COMPAGNA DIRIGE UN HOTEL STELLATO DI PROPRIETÀ DI UN NOTO E DISCUSSO TYCOON MOSCOVITA. CHI È? AH, SAPERLO...-
AVVISATE GRILLO E DI BATTISTA, GRAZIE AI 14 VOTI A FAVORE DEL M5S, URSULA VON DER LEYEN È STATA ELETTA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA! - LA COCCA PREFERITA DI ANGELA MERKEL HA PRESO 383 VOTI, LA SOGLIA DELLA MAGGIORANZA ERA DI 374 – LA LEGA HA VOTATO CONTRO: "NON SIAMO DISPOSTI A DARE IL NOSTRO SOSTEGNO A CHI ATTACCA STRUMENTALMENTE L'ITALIA"
LO STATO SVENDE! – IL MINISTERO DELL’ECONOMIA METTE IN VENDITA 420 PROPRIETÀ IMMOBILIARI DEL DEMANIO – L’OBIETTIVO È INCASSARE 1,2 MILIARDI DI EURO IN TRE ANNI, 950 MILIONI SOLO NEL 2019 (AUGURI) – TRA I BENI CHE LO STATO VUOLE CEDERE C’È L’EX CONVENTO DI SAN SALVADOR, NEL CENTRO STORICO DI VENEZIA, E…
MELONI AVVELENATI PER SALVINI – NON BASTAVANO DI MAIO E I RUBLI DI SAVOINI, IL TRUCE HA UN’ALTRA ROGNA. PER TOGLIERSELA DAI PIEDI, HA PROPOSTO ALLA GIGIONA DI FRATELLI D’ITALIA LA CANDIDATURA A PROSSIMO SINDACO DI ROMA. NIENTE: LA MELONI È CONVINTA CHE PUÒ ADDIRITTURA ASPIRARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO IN UN EVENTUALE CENTRODESTRA AL GOVERNO. IL SUO RAGIONAMENTO (O DELIRIO) È QUESTO…
FLAT LUX – IERI AL TAVOLO CON I SINDACATI E CONFINDUSTRIA, SALVINI HA SCODELLATO (VIA SIRI) L’ARMA DA FINE DEL MONDO, CIOÈ LA VERA FLAT TAX: ALIQUOTA UNICA AL 15% FINO AI 55MILA EURO E VIA TUTTE LE DETRAZIONI ESISTENTI – LA GIUNGLA DEGLI SCONTI SULLE TASSE PER LO STATO VALE TRA I 55 E I 75 MILIARDI L’ANNO. MA È FATTIBILE PER UN PAESE CON LE PEZZE AL CULO?
QUANTO FA 8 PER MILLE MENO DUE MILIONI? - CROLLANO LE CROCETTE PER LA CHIESA CATTOLICA, E LANGONE GODE: ''NON SI TRATTA PIÙ DI OPINIONI, QUA CI SONO NUMERI PRECISI. GLI ITALIANI HANNO RIGETTATO LA POLITICA IMMIGRAZIONISTA DI PAPA FRANCESCO. ALCUNI AMICI HANNO INIZIATO A DONARE AGLI ORTODOSSI''