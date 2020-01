I DANNI DELLE QUOTE ROSA/2 – L’EX BADANTE DI SILVIO MARIAROSARIA ROSSI APRE UNA PIZZERIA NEL CASERTANO (CON LO SPOT DI RAZZI) – PARE CHE LA SENATRICE DI FORZA ITALIA, IMPUTATA NEL RUBY TER, IMPAZZISCA PER LA PIZZA ALLO CHAMPAGNE...

Da liberoquotidiano.it

mariarosaria rossi foto di bacco (2)

Mariarosaria Rossi, senatrice di Forza Italia e amica di Silvio Berlusconi, torna imprenditrice: battezza oggi sabato 25 gennaio il locale che porta il suo nome e lo promoziona sui social con la scritta "Senato della Repubblica" posta accanto all'indicazione dell' esercizio commerciale. Lo scrive Repubblica. In calce ai suoi messaggi-spot, cui si presta anche l'ex collega Antonio Razzi, i coerenti e più diffusi hashtag sul cibo: #italyfoodporn, #napolifoodporn.

mariarosaria rossi foto di bacco (1)

L'inaugurazione del locale è per stasera, sabato 25 gennaio, nel piccolo comune del casertano, San Prisco, quaranta minuti da Napoli. Almeno trenta i tavoli, ampie sale, capienza oltre cento persone, con tanto di marciapiedi "prenotato" per chi gusterà i piatti in piedi. Per stasera, ovvio, "offriamo noi un bel giro di pizza degustazione, ma per le prenotazioni venite da domenica, vi godrete le creazioni dello chef senza il caos del tutto gratis", assicurano gli addetti. La senatrice ci sarà? chiedono alcuni vicini, lungo lo stradone. Risposta: "Assolutamente sì". Pare impazzisca per la pizza allo champagne.

