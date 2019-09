1 set 2019 17:38

SU-DARIO FRANCESCHINI HA LA SOLUZIONE: ELIMINARE TUTTI E DUE I POSTI DA VICEPREMIER! – IL TWEET DELL’EX MINISTRO DELLA CULTURA CHE STA FACENDO DA PONTIERE PER RITAGLIARSI UN RUOLO (DA SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA?): “UNA SFIDA COSÌ IMPORTANTE NON SI BLOCCA PER UN PROBLEMA DI POSTI”. CHE JE FREGA, IL SUO È GARANTITO! – ZINGARETTI: "COSÌ POSSIAMO FAR DECOLLARE IL GOVERNO", PARAGONE: "VUOLE FAR FUORI DI MAIO DA..."