DATE I SALI A TRAVAGLIO: SAVIANO E ANNUNZIATA ASFALTANO LA POCHETTE DI CONTE – IL GOMORROIDE: ‘’UN PERICOLOSO IPOCRITA CHE VIENE OSANNATO OGGI QUASI FOSSE UN PADRE DELLA PATRIA” – LUCY: “SCOLASTICO E SENZA PATHOS, TRANNE SULLO SCANDALO RUBLI. UNA SORTA DI TESTAMENTO POLITICO” - COMUNQUE, HA LA CHIOMA PIU' ASFALTATA DI BERLUSCONI...

SAVIANO ORA CE L'HA CON CONTE: «PERICOLOSO IPOCRITA»

Da “Libero quotidiano”

Non soltanto Salvini: adesso Roberto Saviano se la prende anche con il premier dimissionario Giuseppe Conte. Così, infatti, lo scrittore-giornalista lo attacca su Twitter, dopo aver ascoltato il discorso in Senato: «Un pericoloso ipocrita, così dovrebbe essere definito Conte, che viene osannato oggi quasi fosse un padre della patria. Presidente, il #MinistrodellaMalaVita Salvini sedeva al suo fianco e Lei non ha impedito quanto accaduto nell' ultimo anno. Sarà ricordato solo per questo».

SCOLASTICO E SENZA PATHOS, TRANNE SULLO SCANDALO RUBLI

Lucia Annunziata per “il Fatto quotidiano”

Mi sembra che quello di Conte sia stato un discorso con poco pathos, ha fatto quel che mi aspettavo ma restando molto scolastico. Ha parlato di democrazia, di regole istituzionali. Tutto giusto, ma sempre molto da avvocato, più che da politico. Era una lezione tecnica by the book, un continuo "non ci si comporta così", persino d' antan come sul passaggio relativo all' utilizzo dei social network.

L' unico vero affondo politico interessante verso Salvini lo ha fatto quando ha parlato del caso Savoini, ricordandogli che sarebbe stato opportuno riferire in aula sullo scandalo. Da sottolineare è anche la seconda parte del discorso del premier, quando ha parlato per un quarto d' ora di ecologia, di diritti civili, delle difficoltà del Sud e dei giovani. Sembrava quasi una piattaforma per un Conte bis con il Pd, per quanto difficile sia che vada in porto. Più probabile che alla fine resti come una sorta di testamento politico da parte del presidente.

