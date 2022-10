BERLUSCONI È IN BALIA DI UNA GUERRA TRA BANDE IN FORZA ITALIA – DA UNA PARTE CI SONO I FALCHI GUIDATI DALLA RONZULLI, DALL’ALTRA I “GOVERNISTI” TAJANI, BERNINI E COMPAGNIA (DAGOREPORT). IL “NON SONO RICATTABILE” SCANDITO CON VELENO DALLA MELONI IERI SERA HA GETTATO BENZINA SUL FUOCO NELLO SCONTRO INTERNO A "FARSA ITALIA" – L’EX INFERMIERA RONZULLI, RIMASTA A MANI VUOTE DOPO IL VETO DELLA DUCETTA PER UN MINISTERO, TORNA ALL’ATTACCO: “GIORGIA VUOLE PROVOCARE LA SCISSIONE IN FORZA ITALIA” – LA RESA DEI CONTI ARRIVERÀ CON LA SCELTA DEI CAPIGRUPPO…