DAVID ERMINI TOGLIE LE CASTAGNE DAL FUOCO DEL PD E SI DIMETTE DALLA DIREZIONE DEL PARTITO – L’EX VICEPRESIDENTE DEL CSM HA DECISO DI LASCIARE L’INCARICO DA DIRIGENTE DEM, DOPO LE POLEMICHE PER LA SUA NOMINA A PRESIDENTE DELLA SPININVEST, SOCIETÀ DI ALDO SPINELLI. ERMINI SI DICE “STUPITO E AMAREGGIATO PER LE STRUMENTALIZZAZIONI”, MA CON LA SUA MOSSA TOGLIE DALL’IMBARAZZO IL PARTITO E ANDREA ORLANDO, CANDIDATO IN PECTORE DEL CAMPO LARGO PER LA REGIONE…

ANDREA ORLANDO - DAVID ERMINI

ERMINI LASCIA LA DIREZIONE DEL PD

(ANSA) - L'esponente del Pd David Ermini lascia la direzione del partito. Lo ha comunicato lo stesso Ermini al presidente del Pd Stefano Bonaccini. (ANSA).

ERMINI, STUPITO E AMAREGGIATO PER LE STRUMENTALIZZAZIONI

(ANSA) - "Stamani durante una telefonata con il presidente del Pd Stefano Bonaccini ho a lui manifestato il mio sincero stupore e la mia amarezza per le strumentalizzazioni che sono state fatte e che continuano sul mio ruolo nella direzione nazionale".

aldo spinelli a piazzapulita 2

Lo dichiara David Ermini, esponente del Pd, da qualche giorno presidente della holding del Gruppo Spinelli. "Non avrei mai pensato che assumere un incarico professionale potesse suscitare imbarazzi, che risentono evidentemente della situazione e del clima a Genova e in Liguria. Per questo, poiché non voglio creare alcuna difficoltà al Pd ho riferito al Presidente Bonaccini che lascerò la Direzione Nazionale".

BONACCINI, DA ERMINI GESTO CORRETTO, SU DI LUI UN CORTOCIRCUITO

(ANSA) - "Ringrazio David Ermini perché, con la scelta di dimettersi da membro della Direzione nazionale del Pd, toglie di mezzo polveroni, incomprensioni e strumentalizzazioni". Lo dichiara il presidente del PD, Stefano Bonaccini.

david ermini foto di bacco

"Parliamo di una vicenda che, con ogni evidenza, lo vede coinvolto nella sua veste esclusivamente professionale. La concomitanza delle elezioni provocate dalle dimissioni del presidente Toti, proprio a seguito dell'inchiesta giudiziaria in Liguria, ha indubbiamente provocato il cortocircuito. Il gesto di Ermini, perciò, va apprezzato e conferma la sua correttezza sia sul piano professionale sia su quello politico, che peraltro ha sempre caratterizzato il suo agire nelle istituzioni".

SANSA, USCITA ERMINI IMPORTANTE SEGNO DI CAMBIAMENTO PD

(ANSA) - "È stato giusto sollevare una questione che ci ha messo a disagio. Si è deciso di affrontare il problema della nomina di Ermini anche se non c'era un'inchiesta penale, come quella che ha travolto il centrodestra e Toti. Andrea Orlando e i dirigenti del Pd di Elly Schlein hanno preso una posizione netta. È un importante segno di cambiamento per il Partito Democratico e per tutta la coalizione".

ROBERTO E ALDO SPINELLI

Così il capogruppo della Lista Sansa nel Consiglio regionale della Liguria Ferruccio Sansa commenta la decisione di David Ermini di lasciare la direzione nazionale del Pd a seguito delle polemiche per la sua nomina a presidente della holding del Gruppo Spinelli, l'imprenditore portuale agli arresti domiciliari al centro dell'inchiesta per corruzione in Liguria.

"Quello che era un inciampo è diventato occasione per imboccare con più decisione la strada del rinnovamento. - commenta Sansa - Della lotta ai conflitti di interesse e alle questioni di opportunità. Non c'è una terza via. O si cambia oppure no. Avanti così".

david ermini sergio mattarella al csm Aldo Spinelli Toti david ermini