A DAVOS IL GOVERNO ITALIANO NON C’ERA, MA DRAGHI SÌ – “MARIOPIO” È RIMASTO TRE GIORNI E HA TENUTO ALCUNE CONFERENZE A PORTE CHIUSE PER LE GRANDI BANCHE ANGLO-AMERICANE. UN MODO PER DIRE CHE È PRONTO A TORNARE A LAVORARE CON I PRIVATI – CHI LO CONOSCE BENE NON SI STUPISCE: “È UNA NON NOTIZIA. È COME QUANDO MASTROIANNI ANDAVA ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA. QUELLO ERA IL SUO HABITAT…”

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per “il Foglio”

mario draghi by istituto lupe

Sarà stato il richiamo della montagna incantata ad attirare Mario Draghi a Davos, in Svizzera, fulcro dell’economia mondiale. Il governo italiano non c’era, l’ex premier sì. In incognito e in segreto. Tre giorni. Da lunedì a mercoledì scorsi. La presenza […] non doveva essere pubblicizzata. Ha avuto incontri privati, è la versione diffusa dal suo entourage davanti alle verifiche di questo giornale.

Draghi ha tenuto conferenze a porte chiuse. Una, confermata al Foglio, per il colosso bancario britannico Barclays (si parla anche di un dialogo a Bank of America, ma non ci sono conferme). Speech di valore che, per chi lo conosce, segnalano la sua voglia di allacciare rapporti con il mondo del business, lontano anni luce dalla politica. “Tornerò a lavorare con il privato”, ha confessato in questi giorni.

GIORGIA MELONI E MARIO DRAGHI

Chi negli ultimi due anni ha avuto una consuetudine draghiana a proposito di Davos scherza: “Quasi non è una notizia. E’ come quando Mastroianni andava alla Mostra del cinema di Venezia, non c’era bisogno che presentasse un film. Quello era il suo habitat”.

L’ex presidente del Consiglio da quando ha passato la campanella a Giorgia Meloni lo scorso 23 ottobre ha centellinato le uscite pubbliche. […] Draghi però è molto ricercato dal mondo della finanza. Goldman Sachs lo vorrebbe di nuovo. Così come in questa fase sono diversi gli agenti che si propongono per gestirgli conferenze e interventi. […]

MARIO DRAGHI COME MARCELLO MASTROIANNI MEME

A settantacinque anni l’ex premier, non essendo riuscito a diventare “nonno d’Italia” al Quirinale, non è detto che si voglia dedicare interamente ai suoi nipotini, tra Londra e Milano. Anche perché intanto continua a essere richiesto da banche d’affari e società internazionali. […] “Cosa farà? Chiedete alla moglie”, è la risposta che viene data da chi lo ha frequentato. […]

giancarlo giorgetti mario draghi ai funerali di ratzinger mario draghi meme AGENDA DRAGHI MEME mario draghi e jens stoltenberg mario draghi 4 LA DRAGHETTA - MEME MELONI DRAGHI